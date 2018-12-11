Майорское удостоверение Путина нашли в архивах немецкой спецслужбы - СМИ

Удостоверение было выдано в 1985 году.

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Отдел по работе с архивами Министерства госбезопасности бывшей ГДР (Штази) обнаружил служебное удостоверение, выданное на имя президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает Bild, передает 24 канал.

По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офисы Штази.

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) 10 декабря 2018 г.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал статью Bild об удостоверении Штази на имя Путина, он не исключает, что удостоверение может быть настоящим и напомнил о том, что Штази сотрудничало с КГБ, они были партнерскими службами, передает российский ТАСС.

Как сообщалось в октябре, по информации СМИ, за Трампом в конце 1980-х шпионили спецслужбы Чехословакии.