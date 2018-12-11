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Майорское удостоверение Путина нашли в архивах немецкой спецслужбы - СМИ

Комментариев: 5
Удостоверение было выдано в 1985 году.
Советский КГБ и Штази были партнерскими спецслужбами
Советский КГБ и Штази были партнерскими спецслужбами
twitter.com/BILD

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Отдел по работе с архивами Министерства госбезопасности бывшей ГДР (Штази) обнаружил служебное удостоверение, выданное на имя президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает Bild, передает 24 канал.

По данным издания, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря 1985. Оно продлевалось каждый квартал в течение следующих четырех лет. Документ был необходим для того, чтобы Путин мог беспрепятственно посещать офисы Штази.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал статью Bild об удостоверении Штази на имя Путина, он не исключает, что удостоверение может быть настоящим и напомнил о том, что Штази сотрудничало с КГБ, они были партнерскими службами, передает российский ТАСС.

Как сообщалось в октябре, по информации СМИ, за Трампом в конце 1980-х шпионили спецслужбы Чехословакии.

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Теги: Путин, ГДР, спецслужбы, Россия, Германия
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Комментариев (5)
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Gidnyk    11.12.2018, 14:17
Оценка:  0
Gidnyk
А в чем новость то?
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 14:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Сравни это лицо с сегодняшними шестью.
Letohradek    11.12.2018, 14:02
Оценка:  +5
Letohradek
Россияне, как вы могли выбрать эту гниду, зная, что этот скот являлся КГБэшником? И после этого вы пытаетесь учить украинцев? Вы реальные бараны!
Gagarinn    11.12.2018, 14:13
Оценка:  0
Gagarinn
Так чечены уже давно доказали что они бараны.
Кто на бутилке сидит, кого уже зарезали.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 14:23
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
2 Letohradek

Так у нас тоже не так давно было: "Пусть бандит, зато свой" и проголосовали за кгбшного стукача. Теперь вот дважды урка Рабинович и опять кгбшный стукач. Но: "зато правду говорит".
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