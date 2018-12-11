УПЦ МП повторно выиграла суд у Минкульта

Суд подтвердил, что нерегистрация уставов учреждений церкви была незаконной.

Читай также: В Донецкой ВГА выяснят, чем митрополит УПЦ МП не угодил СБУ

УПЦ МП выиграла суд у Министерства культуры по вопросу о регистрации уставов учреждений церкви. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП в отчете управляющего делами церкви за год.

"Почти два года длились судебные заседания по иску Украинской Православной Церкви в Министерство культуры Украины о незаконности действий в части нерегистрации уставов учреждений УПЦ", - рассказали в ведомстве.

Читай также: В УПЦ КП официально подтвердили свое участие в Объединительном соборе

Там отметили, что первое такое заседание состоялось 22 февраля 2017 года, и только 5 июня 2018 года Киевский окружной админсуд вынес решение о нарушении Минкультом законодательства Украины.

Министерство, в свою очередь, обжаловало решение суда. "4 декабря 2018 Киевский апелляционный админсуд подтвердил правильность решения суда первой инстанции", - подчеркнули в УПЦ МП.

Читай также: УПЦ МП не пустит свое духовенство на Объединительный собор: "Там раскольники"

Ранее в УПЦ МП жаловались на аннулирование электронного пропуска по пересечению линии разграничения для донецкого митрополита Илариона, а СБУ изготовила буклеты о том, как РФ использует церковь в гибридной войне против Украины.