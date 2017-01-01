В связи с агрессией на Азове США написали около 10 законов против энергетики РФ

Американцы надеются повысить давление на энергетический сектор России, в том числе - препятствовать строительству "Северного потока-2".

Читай также: Список шести. Россияне, которых накажет Британия

На фоне агрессии России в Керченском проливе Конгресс США рассмотрит около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора РФ. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон, передает DW.

Все законопроекты содержат российскую энергетику в качестве ключевого компонента, отметил он.

Читай также: Порошенко обсудил с сенатором США инцидент в Азове

Первой на рассмотрении конгрессменов находится рекомендательная резолюция, где Конгресс выражает несогласие со строительством газопровода “Северный поток-2“, который свяжет напрямую Россию и Германию, рассказал Фэннон. Решение по этому документу может быть принято на этой неделе.

В законопроекте резолюции отмечается, что геополитический интерес России к “Северному потоку-2“ заключается не в усилении европейской энергобезопасности, а в том, чтобы вбить клин между странами Европы и радикально сократить существующий транзит газа через Украину.

Читай также: Волкер пригрозил РФ запретом захода в порты и отключением системы SWIFT

В то же время, подчеркивает Фэннон, ключом к сохранению энергетической независимости Европы является диверсификация энергетики: тут могут помочь связующий газопровод между Грецией и Болгарией, синхронизация электросетей стран Балтии с континентальной Европой и строительство терминала по приему сжиженного природного газа в Хорватии.

Читай также: США выбирают способ блокировки Северного потока-2

Ранее сообщалось, что Европарламент может сегодня принять резолюцию по Украине, в которой предлагается запретить российским кораблям останавливаться в европейских и американских портах, если РФ не освободит украинских моряков и продолжит агрессивные действия против Украины.