В Киеве в канализации нашли труп

Тело 35-летнего мужчины нашли прохожие в канализационном колодце на улице Метеорологическая в Голосеевском районе.

В Голосеевском районе Киева на улице Метеорологической в канализации нашли труп неизвестного мужчины.

Об этом со ссылкой на источник сообщает во вторник, 11 декабря, УНН.

Указано, что 35-летнего мужчину в канализационном колодце нашли прохожие. Пока обстоятельства его гибели неизвестны. На место вызывали бригаду скорой медицинской помощи.

Как сообщалось 10 декабря, на Троещине возле Фестивального универсама застрелили киевлянина.