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В Киеве в канализации нашли труп

Комментариев: 1
Тело 35-летнего мужчины нашли прохожие в канализационном колодце на улице Метеорологическая в Голосеевском районе.
Тело 35-летнего мужчины нашли прохожие в канализационном колодце
Тело 35-летнего мужчины нашли прохожие в канализационном колодце
unn.com.ua

В Голосеевском районе Киева на улице Метеорологической в канализации нашли труп неизвестного мужчины.

Об этом со ссылкой на источник сообщает во вторник, 11 декабря, УНН.

Указано, что 35-летнего мужчину в канализационном колодце нашли прохожие. Пока обстоятельства его гибели неизвестны. На место вызывали бригаду скорой медицинской помощи.

Как сообщалось 10 декабря, на Троещине возле Фестивального универсама застрелили киевлянина.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, смерть, столица, тело, труп, канализация
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 14:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
БМ в своем репердуаре. В Киеве в Голосеевском районе улица Метрологическая, а не Метеорологическая. Учите матчасть, понаехавшие!
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