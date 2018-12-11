В Киеве в канализации нашли труп
Тело 35-летнего мужчины нашли прохожие в канализационном колодце на улице Метеорологическая в Голосеевском районе.
В Голосеевском районе Киева на улице Метеорологической в канализации нашли труп неизвестного мужчины.
Об этом со ссылкой на источник сообщает во вторник, 11 декабря, УНН.
Указано, что 35-летнего мужчину в канализационном колодце нашли прохожие. Пока обстоятельства его гибели неизвестны. На место вызывали бригаду скорой медицинской помощи.
Как сообщалось 10 декабря, на Троещине возле Фестивального универсама застрелили киевлянина.
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