Суд вернул Одесскому медуниверситету законное руководство

Судебные исполнители и сотрудники полиции вернули Одесскому медицинскому университету незаконно уволенное руководство. Об этом сообщает Киев today .

Утром 10 декабря представители фемиды сняли пломбы, разблокировав помещение ректората и кабинет ректора. Таким образом исполнено постановление Окружного админсуда Киева, которым признан незаконным указ Министерства здравоохранения о назначении и.о. ректора вуза Владлены Дубининой.

МОЗ назвал ситуацию рейдерским захватом университета. В своем facebook ведомство сообщило о том, что неизвестные лица силой захватили здание и не пускают работников на рабочие места.

Со своей стороны советник начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявление МОЗ опроверг. “Определять законность тех или иных действий в гражданско-правовых конфликтах должен исключительно суд и соответствующие административные государственные органы, в нашем случае сам МОЗ, как первая инстанция, которая в состоянии давать правовые оценки. А по факту пришли (в медуниверситет — ред.) живые и настоящие судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом, настоящего суда“, — сообщил Форостяк.

Напомним, конфликт вокруг Одесского медуниверситета разгорелся в период вступительной кампании 2018 года. Аудиторы МОЗ начали систематические проверки работы ректора Валерия Запорожана, а также хозяйственной и финансовой деятельности вуза. Итогом стал указ об увольнении ректора с формулировкой за “одноразовое грубое нарушение трудовых обязанностей“. Коллектив вуза обжаловал действия МОЗ и добился отмены указа. В МОЗ исполнения постановление Окружного админсуда Киева отказались, назвав его “абсурдным“.