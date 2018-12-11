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ВСУ получит четыре новых военных катера в 2019 году

Комментариев: 10
Два бронированных артиллерийских и два десантно-штурмовых катера планируют достроить в ближайшие месяцы.
Ранее на воду в Одессе спустили малые бронированные катера, два из них захвачены РФ
Ранее на воду в Одессе спустили малые бронированные катера, два из них захвачены РФ
mil.in.ua

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В Киеве строят один малый блонированный артиллерийский катер проекта 58155 шифр "Гюрза-М". Уже подписан контракт на строительство еще одного такого же, передает Украинский милитаристский портал.

Сборка катера проходит на киевском ОАО "Кузница на Рыбацком". Кроме "Гюрза-М", подписан контракт на строительство двух десантно-штурмовых катеров проекта 58181 типа "Кентавр".

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Все четыре корабля планируют передать на баланс ВСУ и спустить на воду в течение 2019 года.

Ранее в состав ВМС ВС Украины в Одессе уже были введены 6 малых бронированных артиллерийских катеров. Два из них - "Бердянск" и "Никополь" - были захвачены Россией 25 ноября 2018.

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Кроме того, 19 ноября 2018 года в Одессу прибыли два новых десантно-штурмовых катера проекта 58503 ("Кентавр"), которые после завершения всех необходимых испытаний будут введены в состав ВМС ВС Украины.

Ранее сообщалось, что Россия скопила в Азовском море 120 кораблей и может использовать для незаконных действий,в том числе, часть Черноморского Флота РФ.

 

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Теги: МБАК, катера, корабли, Минобороны, ВСУ, флот
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Комментариев (10)
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Da-Gabon    11.12.2018, 15:28
Оценка:  0
Da-Gabon
С такой броней назвать баркас бронекатером только нераб может.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 15:31
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Так ваши корыта их догнать не могли. Авиацию вызывали.
Коляка    11.12.2018, 15:17
Оценка:  -1
Коляка
И поплывут на них в керченский пролив, сдаваться))))
Sancho-s    11.12.2018, 15:05
Оценка:  +3
Sancho-s
И это очень хорошо!
fkrfyfan    11.12.2018, 14:56
Оценка:  -6
fkrfyfan
Хряк продолжает зарабатывать на войне, продавая свои переделанные рыбацкие корыта государству
diver117    11.12.2018, 14:57
Оценка:  +4
diver117
Вам главное "успехи" российских оккупантов, наших врагов.
Sancho-s    11.12.2018, 15:04
Оценка:  +5
Sancho-s
Кузню продали Тигипко
diver117    11.12.2018, 14:46
Оценка:  +5
diver117
Это вообще мелочевка.
А когда будут ракетные катера?
diver117    11.12.2018, 14:52
Оценка:  +3
diver117
Там по проекту хоть похоже уже на реальную боевую единицу, водоизмещение уже раз в 10 больше чем у этих катерков.
diver117    11.12.2018, 15:03
Оценка:  +5
diver117
Там по проекту "Веспа" уже не такая мелочь, как "Гюрза", а размером с российский ПСК "Изумруд" (атаковавший украинские катера недавно), только вооружением посерьезней российского ПСК.
Если бы еще быстрее их в реал воплотили.
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