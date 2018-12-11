ВСУ получит четыре новых военных катера в 2019 году

Два бронированных артиллерийских и два десантно-штурмовых катера планируют достроить в ближайшие месяцы.

Ранее на воду в Одессе спустили малые бронированные катера, два из них захвачены РФ mil.in.ua

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В Киеве строят один малый блонированный артиллерийский катер проекта 58155 шифр "Гюрза-М". Уже подписан контракт на строительство еще одного такого же, передает Украинский милитаристский портал.

Сборка катера проходит на киевском ОАО "Кузница на Рыбацком". Кроме "Гюрза-М", подписан контракт на строительство двух десантно-штурмовых катеров проекта 58181 типа "Кентавр".

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Все четыре корабля планируют передать на баланс ВСУ и спустить на воду в течение 2019 года.

Ранее в состав ВМС ВС Украины в Одессе уже были введены 6 малых бронированных артиллерийских катеров. Два из них - "Бердянск" и "Никополь" - были захвачены Россией 25 ноября 2018.

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Кроме того, 19 ноября 2018 года в Одессу прибыли два новых десантно-штурмовых катера проекта 58503 ("Кентавр"), которые после завершения всех необходимых испытаний будут введены в состав ВМС ВС Украины.

Ранее сообщалось, что Россия скопила в Азовском море 120 кораблей и может использовать для незаконных действий,в том числе, часть Черноморского Флота РФ.