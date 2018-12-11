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СБУ и Минкульт не дают развиваться строительному бизнесу - Мхитарян

Комментариев: 2
СБУ и Минкульт не дают развиваться строительному бизнесу - Мхитарян

Основатель Taryan Group Артур Мхитарян в своем видеообращении к Президенту Украины, которое он разместил на своей странице в Фейсбук, сообщил о проблемах с СБУ,

"Мой бизнес стал жертвой шантажа СБУ, которая требует квартиры взамен на решение вопросов с Министерством культуры", - утверждает Мхитарян.

По его словам, за последние два года, искусственно созданы барьеры для получения согласований в Министерстве культуры и организована коррупционная кормушка. Министерство культуры саботирует выдачу согласований нескольким десяткам строительных и девелоперских компаний.

"Если проанализировать выданные бумаги, то такие ограничения касаются далеко не всех! Разрешения на застройку получают в основном компании, связанные с бывшими и нынешними чиновниками", — добавил предприниматель. 

Мхитарян рассказал, что строит дом на территории бывшего завода и участок не относится к землям историко-культурного наследия, что подтверждает и сам Минкульт, и Институт археологии Национальной Академии Наук Украины. 

"Но в это же время Генеральная прокуратура и следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласований Минкульта. На множество компаний, в том числе и мою, завели такие уголовные дела с превышением полномочий и нарушением подследственности! СБУ не имеет права их расследовать, потому что придуманные обвинения не связаны с защитой нацбезопасности и обороны и никак не связанны с терроризмом. Неужели в момент, когда в Украине военное положение, СБУ нечем заняться, чем шантажировать частный бизнес и требовать квартиры за решение вопросов?", — рассказывает Артур Мхитарян. 

По словам основателя Taryan Group, одновременно появляются "разные люди" от СБУ и за большие деньги, с угрозами закрыть стройку, предлагают "решить" этот вопрос. 

"Цена вопроса — 1 миллион долларов или квартиры в нашем доме. А чтобы мы не долго думали над "предложением от которого нельзя отказаться" СБУ использует грязные PR-технологии, различные медиа "сливные бачки" и соцсети для дискредитации моей компании и нашего проекта", — добавляет Артур Мхитарян.

О коррупции в сфере строительства недавно высказался Генпрокурор Юрий Луценко. Он  заявил, что взятки в этой сфере со времен Януковича выросли в четыре раза. "Больше всего меня возмущает не сам факт не разрушенной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным разворовыванием страны Януковичем, взятки возросли", – заявил генпрокурор на совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ о ключевых направлениям реформирования строительной отрасли. "И об этом говорят все строители. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.

Генпрокурор пообещал задерживать не только "решал", но и их заказчиков.  "Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги. В случае подтверждения связей "решал"  — задержим и должностных лиц", — написал Луценко у себя на странице в ФБ.

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Комментариев (2)
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Coюзник    11.12.2018, 15:53
Оценка:  +1
Coюзник
Бедняга Я сейчас расплачюсь ... это карма ... за уничтоженные памятники архитектуры, за вырубленные парки ... за то что такие как ЭТОТ превратили уютный и домашний Киев ... в железобетонную безвкусицу
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 15:12
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Эти хитрояны уже утомили. Застроили весь Киев без учета норм и инфраструктуры. Домов полно, а детских площадок нет. Парковок нет. А понаехавшие не думая покупают квартиры, считая, что если они купили квартиру, так весь Киев обязан перед ними упасть на колени.
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