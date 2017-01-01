Более 1000 россиян не пустили в Украину, но можно ездить на соревнования

В ГПСУ рассказали, в каких случаях не отказывают россиянам во въезде.

ГПСУ пускает россиян в Украину, если они едут преподавать или на соревнования facebook.com/DPSUkraine

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По состоянию на вторник с начала введения военного положения Украина отказала во въезду в страну более 1020 россиянам. Об этом рассказал спикер ГПСУ Олег Слободян, передает “112 Украина“.

Он уточнил, что россиян все же пропускают в Украину, если они едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях.

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“Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы“, - добавил Слободян.

По словам спикера Госпогранслужбы, по закону пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства у въезжающих в страну - например, попросить показать обратные билеты, подтвердить бронирование отеля, показать подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости, и прочее.

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При этом, несмотря на официальное заявление России о том, что она не будет вводить ответные зеркальные меры против Украины, за это время РФ отказала во въезде около 280 украинцам без объяснения причин - эта цифра больше предыдущих периодов.

Ранее Украина ввела военное положение сроком на 30 дней - до 26 декабря и запретила въезд в страну россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.