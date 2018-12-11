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В поликлиниках упразднили кабинеты прививок

Комментариев: 1
Нововведение призвано упростить работу медучреждений.
Никто не будет ликвидировать госупредприятие Укрвацину
Никто не будет ликвидировать госупредприятие Укрвацину
unian.net

До конца 2018 года в украинских поликлиниках кабинеты прививок прекратят свое существование. Им на смену организуют пункты прививок. Планируется, что нововведение значительно упростит работу медицинских учреждений.

Об этом заявил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита на конференции по проблемам вакцинации в Украине, передает Укринформ.

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“Кабинеты прививок отменяются, будут пункты прививок. Приказ уже есть, его согласовывает государственная регуляторная служба. И, надеюсь, до конца этого года это решение будет. Отменяются требования относительно 12 кв.м, по оборудованию и тому подобное. Это упрощает организацию работы амбулаторий, ФЛП. Также в ближайших планах - ликвидация электронного инструмента статистической отчетности Укрвак“, - рассказал Курпита.

Также в комментарии агентству в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья опровергли предварительную информацию о ликвидации государственного предприятия Укрвакцина, распространенную в СМИ.

“Будет ликвидировано не государственный предприятие Укрвацина, а электронный инструмент статистической отчетности Укрвак“, - уточнили в ЦОС.

Как сообщалось 5 ноября, в частной больнице детям кололи контрабандный препарат.

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Теги: вакцины, прививки, медреформа
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Комментариев (1)
M256    11.12.2018, 15:45
Оценка:  0
M256
все-равно многих прививок нету и попробуй найди, зачем еще кабинеты содержать...
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