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Аналитик из США рассказал, как ФСБ окружала украинские корабли на Азове

Комментариев: 31
Керченское морское управление проинструктировали не пропускать украинских военных, пока ФСБ не расположит свою технику для засады.
Украинские корабли специально попросили подождать, чтобы ФСБ подошла ближе
Украинские корабли специально попросили подождать, чтобы ФСБ подошла ближе
EPA/UPG

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Руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер возмущен цинизмом россиян в ситуации с захватом украинских кораблей “Бердянск“, “Никополь“ и “Яны Капу“ в Керченском проливе. Об этом он написал в Twitter.

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По словам бывшего чиновника Пентагона, он встречался в Киеве с командующим ВМС ВСУ адмиралом Игорем Воронченко об агрессии России в Азовском море 25 ноября.

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Российское вероломство в Керченском проливе оказалось даже хуже, чем я думал“, - описывает Карпентер свои впечатления от разговора. Воронченко сообщил американцу, что в тот день российское Керческое морское управление просило украинские корабли подождать, пока эскорт пройдет через пролив.

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Как оказалось, за это время корабли ФСБ передислоцировали ближе к украинским катерам и буксиру.

“Три украинских корабля были направлены на якорную стоянку в ожидании дальнейших инструкций, - пишет Карпентер. - Именно тогда они попали в засаду лодок ФСБ и ударных вертолетов“. 

По его словам, тарану удалось задеть только буксир, так как малые боевые корабли“Никополь“ и “Бердянск“ были слишком быстрыми. И тогда катера ФСБ открыли огонь по двум отступающим катерам. 

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“Украинцы также перехватили переговоры, в которых ФСБ инструктировала Керченское морское управление не отвечать на украинский запрос о проходе, пока лодки ФСБ не будут размещены для атаки“, - отметил американец. 

“Это была заранее запланированная чистая и простая засада“, - подчеркнул он.

Напомним, украинские корабли были захвачены в Керченском проливе 25 ноября. 24 украинских моряка были взяты в плен, незаконно арестованы и переведены из оккупированного Крыма в СИЗО Москвы. Украина ввела военное положение в 10 областях и на море.

 

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Теги: корабли, Азов, захват, США, Карпентер, ВМСУ
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Комментариев (31)
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Антибес    11.12.2018, 17:34
Оценка:  -1
Антибес
Ось така"едність"!Дарма Бігмир не відмінить рейтингові оцінки,бо все-одно ці оцінки нічого не варті,завдяки маленької кучки потрохоботів.Амінь.))))))))))))
WTF2wtf    11.12.2018, 17:37
Оценка:  0
WTF2wtf
И это пишет путинcкий бот с рекордным количеством аккаунтов на Бигмире?
WTF2wtf    11.12.2018, 17:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
Целый подполковник шахматных войск имени Путена!
Просто больное украинофобко с кучей служебных ников тут ...
Антибес    11.12.2018, 17:26
Оценка:  -2
Антибес
На правах антитролінга.
Ось декілька ніків хворого потрохобота:wtf2wtf,diver117,Alon eInNight,AntiOlgino,Kostos,colavo va,PereZX,Бувший_східняк,Восставш ийИзБана,ехидный,ДитерБздитер,Дра тутий.
WTF2wtf    11.12.2018, 17:29
Оценка:  0
WTF2wtf
Сколько у тебя тут аккаунтов, бот?
И лепить мне все подряд ники - это вовсе не ответ, украинофобко.
Антибес    11.12.2018, 17:30
Оценка:  -2
Антибес
Ось ще кілька ніків цього потрохобота18-writer(раніше був Den2009),Nikonori,screeming,sin obi-life,yurec_m,ummon,nommu...
WTF2wtf    11.12.2018, 17:32
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинское, сколько у тебя тут аккаунтов?
WTF2wtf    11.12.2018, 17:33
Оценка:  -1
WTF2wtf
Я наверное еще твоя бабушка, бот путинский?
Антибес    11.12.2018, 17:22
Оценка:  -4
Антибес
Хворий потрохобот,знову ти помилився.Я люблю Україну,однак твій хазяїн алкоголік Петруся зі своїми поплічниками,це не Україна.Ти дарма втрачаєш час,краще ще більше пострибай з акаунта на акаунт,та помінуси.Це ж все-одно ніхто не палить.))))))))))
WTF2wtf    11.12.2018, 17:23
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путинское, не истери.
Сколько у тебя тут аккаунтов?
Антибес    11.12.2018, 17:01
Оценка:  -7
Антибес
Хворий потрохобот з купою різних акаунтів,я не маю відношення до Росії,мешкаю в Україні,маю українське громадянство.Чим дуже задоволений.В тебе напевно загострення психічної хвороби.)))))))))))
WTF2wtf    11.12.2018, 17:04
Оценка:  +4
WTF2wtf
Сколько у тебя тут аккаунтов, путинское???
Антибес    11.12.2018, 17:08
Оценка:  -7
Антибес
Хворий потрохобот,те що тобі повсюди маряться путінські агенти,це добре.Значить,мої підозри щодо твоєї хвороби,повністю справдились.Зараз дивлюся серіал"Пес"по ICTV.Але сміюся саме з тебе.Бо ти ще той тупий,кумедний пес.)))))))))))
Kostos    11.12.2018, 17:10
Оценка:  +4
Kostos
Пердаторр, ты переоделся, клоун потешный? Ахахаха
Антибес    11.12.2018, 17:13
Оценка:  -4
Антибес
Тупий,кумедний пес,ти мене завжди дуже смішиш.Під яким би ти ніком не тявкав,це твоє тявкання завжди дуже кумедне.І за що тобі,тупому собацюрі,тільки гроші алкоголік Петруся платить!))))))))))
WTF2wtf    11.12.2018, 17:14
Оценка:  +2
WTF2wtf
КудлатыйКыць, сколько у тебя тут аккаунтов, многостаночное украинофобко???
sklyar    11.12.2018, 16:48
Оценка:  +2
sklyar
показать кто есть хозяин на Черном и Азовском морях - вот и вся логика варваров.
Rangol    11.12.2018, 16:44
Оценка:  -7
Rangol
Фуфло это, запрос надо было подавать за 48, 24, 4 часа до прохода. Какой экспорт? Какая засада, погрузили под воду пограничные корабли и вынырнули перед нарушителями?
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 16:48
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
В России никогда ничего не бывает вовремя.
WTF2wtf    11.12.2018, 17:31
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты это я?
Это здешнее истеричко путинское пишет
Антибес    11.12.2018, 16:25
Оценка:  -9
Антибес
Нашім кораблям треба було дочекатися дозволу на прохід Керченською протокою,а не намагатися прорватися.Добре що росіяне не втопили ці кораблі.Отже саме на це дуже сподівався наш алкоголік Петруся.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 16:27
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Московиты, пытаясь потопить наши катера, чуть сои корыта не потопили.
Антибес    11.12.2018, 16:37
Оценка:  -5
Антибес
Саме так і було.Однак після цього вони передумали топити свої кораблі і захопили наші.Але все під контролем.Хвилюватися не треба.))))))))))
Media-sapiens    11.12.2018, 16:42
Оценка:  0
Media-sapiens
там АК-630...
если бы пытались топить, то при скорострельности 5000 было бы 2 пробоины или 3?
colavova    11.12.2018, 16:42
Оценка:  +2
colavova
а на що сподiвався непитущий вiд хвороби моску пуйло?
WTF2wtf    11.12.2018, 16:57
Оценка:  +5
WTF2wtf
Media-sapiens, пробоины там в рубке похоже вовсе не от 30мм ...
WTF2wtf    11.12.2018, 16:55
Оценка:  +4
WTF2wtf
Антираб-Антибот-Антибес, ваши россияне дествовали как пираты, как отморозки ... но это уже для россиян стало обычным делом при путинском режиме.
Глод    11.12.2018, 16:20
Оценка:  +1
Глод
Ну и нафига России это было надо? Чтобы получить очередную порцию санкций и осуждение мирового сообщества?
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 16:27
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Отомстить за прошлый проход транспорта, когда приготовленный для штурма десантный катер вынужден был ретироваться. А вообще - это философия гопников.
Колишній-східняк    11.12.2018, 16:30
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Ты ждёшь какой-то логики в их действиях? Да это может быть примитивный преступный провокационный замысел Кремля умноженный на пресловутую раздолбайство исполнителей...
WTF2wtf    11.12.2018, 16:58
Оценка:  +3
WTF2wtf
Если вовочка чего-то захотел, то ему срать на все и всех - просто у царя хотелки превыше всего и вся страна может раком стать, может куча народу погибнуть из-за этого
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