Аналитик из США рассказал, как ФСБ окружала украинские корабли на Азове

Керченское морское управление проинструктировали не пропускать украинских военных, пока ФСБ не расположит свою технику для засады.

Руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер возмущен цинизмом россиян в ситуации с захватом украинских кораблей “Бердянск“, “Никополь“ и “Яны Капу“ в Керченском проливе. Об этом он написал в Twitter.

Russian perfidy in the Kerch Strait was even worse than I thought. Just met in Kyiv with Ukraine’s Navy Commander, Admiral Voronchenko, who said the (Russian) Kerch Maritime Authority had radioed the Ukrainians and requested they wait for an escort to pass the strait. 1/3 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 10 декабря 2018 г.

По словам бывшего чиновника Пентагона, он встречался в Киеве с командующим ВМС ВСУ адмиралом Игорем Воронченко об агрессии России в Азовском море 25 ноября.

The Ukrainian trio of ships were directed to an anchorage to await further instructions. That’s when they were ambushed by FSB boats and attack helicopters. Only the tug was rammed because the small gunships were too fast. FSB boats next opened fire on the retreating boats. 2/3 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 10 декабря 2018 г.

Российское вероломство в Керченском проливе оказалось даже хуже, чем я думал“, - описывает Карпентер свои впечатления от разговора. Воронченко сообщил американцу, что в тот день российское Керческое морское управление просило украинские корабли подождать, пока эскорт пройдет через пролив.

The Ukrainians also intercepted comms where the FSB instructed the Kerch Maritime Authority not to reply to the Ukrainian request for passage until the FSB boats were positioned to attack. This was an pre-planned ambush pure and simple. 3/3 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 10 декабря 2018 г.

Как оказалось, за это время корабли ФСБ передислоцировали ближе к украинским катерам и буксиру.

“Три украинских корабля были направлены на якорную стоянку в ожидании дальнейших инструкций, - пишет Карпентер. - Именно тогда они попали в засаду лодок ФСБ и ударных вертолетов“.

По его словам, тарану удалось задеть только буксир, так как малые боевые корабли“Никополь“ и “Бердянск“ были слишком быстрыми. И тогда катера ФСБ открыли огонь по двум отступающим катерам.

“Украинцы также перехватили переговоры, в которых ФСБ инструктировала Керченское морское управление не отвечать на украинский запрос о проходе, пока лодки ФСБ не будут размещены для атаки“, - отметил американец.

“Это была заранее запланированная чистая и простая засада“, - подчеркнул он.

Напомним, украинские корабли были захвачены в Керченском проливе 25 ноября. 24 украинских моряка были взяты в плен, незаконно арестованы и переведены из оккупированного Крыма в СИЗО Москвы. Украина ввела военное положение в 10 областях и на море.