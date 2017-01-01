В Бердянске задержали мужчину с гранатометом

В Запорожской области проводятся профилактические мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

В городе Бердянск Запорожской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли у ранее судимого местного жителя гранатомет РПГ-26.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Запорожской области во вторник, 11 декабря.

Отмечается, что с 8 декабря на территории региона проводятся профилактические мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

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"Так, 10 декабря сотрудники отдела криминальной полиции Бердянского отдела полиции ГУНП в Запорожской области с использованием служебной собаки по улице Котляревского обнаружили и изъяли у ранее неоднократно судимого жителя Бердянска 1987 года рождения РПГ-26", – говорится в сообщении.

Оружие направлено на экспертизу в местный криминалистический центр. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой (ч.1 ст.263 УК Украины).

Как сообщалось 9 ноября, СБУ пресекла попытку вывоза 5 тонн боеприпасов с Донбасса.