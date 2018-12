ЕС перечислил Украине первые 500 млн евро транша

Читай также: Парубий подписал госбюджет-2019 и ждет помощи от МВФ

Украина сегодня получает первый траш на сумму в 500 млн евро от Евросоюза. Об этом в Twitter написал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine 🇺🇦. The EU 🇪🇺 continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ