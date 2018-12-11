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Суд восстановил Насирова в должности с выплатой пропущенных зарплат

Комментариев: 8
Кабмин и Госфискальная служба не очень помогали суду с процессом над экс-главой службы, жалуются в ВР.
Насирова восстановили в должности главы ГФСУ
Насирова восстановили в должности главы ГФСУ
facebook.com/rmnukr

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Окружной админсуд Киева во вторник восстановил в должности главу Госфискальной службы Романа Насирова с выплатой упущенного заработка. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Андрей Журжий. 

“Окружной административный суд Киева отменил распоряжение КМУ об увольнении Насирова и обязал восстановить его и выплатить упущенный заработок“, - рассказал депутат. Он отметил что полное решение суда пока отсутствует.

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Представитель Насирова в суде сообщил, что суд просит восстановить его в должности по причине нарушения процедуры при увольнении, говорит Журжий.

“Судя по поведению одного из судей, суд сомневался в достоверности факта существования у экс-председателя ГФС Украины гражданства Великобритании“, - пишет депутат.

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Он подчеркнул, что его удивляет поведение представителей Кабмина и Госфискальной службы по делу Насирова. “Они не предоставляли ответов почти на все вопросы суда и представителя Насирова, а указывали, что информацией не обладают“, - отметил Журжий.

Кабмин и ГФСУ отправляли в ответ на запросы из одного департамента в другой, отметил депутат. Информацию о восстановлении Насирова также подтверждают источники “Радио Свобода“.

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Официальный сайт Окружного админсуда информировал о принятии дела к рассмотрению и о заседании 11 декабря в 14:00.

Ранее сообщалось, что с Романа Насирова в конце сентября сняли обязательство носить электронный браслет.

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Теги: Насиров, суд, госфискальная служба, работа, Кабмин
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Комментариев (8)
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fkrfyfan    11.12.2018, 17:39
Оценка:  +3
fkrfyfan
Воры своих не сдают
zadneprohodchik    11.12.2018, 17:36
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Идарырошеновские
Перегар    11.12.2018, 17:35
Оценка:  +4
Перегар
Йо...ный стыд!!!
VinsBad    11.12.2018, 17:29
Оценка:  +4
VinsBad
мдаа.... (( чем дальше, тем веселее...
sv_sim    11.12.2018, 17:20
Оценка:  +4
sv_sim
страна не пуганных идиотов
atos    11.12.2018, 17:49
Оценка:  0
atos
Далеко не идиотов, а круговой поруки.
WTF2wtf    11.12.2018, 17:20
Оценка:  +5
WTF2wtf
Это полный писец.
"Суд" рулит!
Теперь оно снова глава налоговой страны????????????
dimasvetik    11.12.2018, 17:11
Оценка:  +6
dimasvetik
ппц...
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