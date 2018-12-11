Зеленский стал серьезным вызовом для оппонентов в президентском рейтинге, - эксперт

Последний опрос от Киевского международного института социологии зафиксировал, что потенциальный кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет прочное второе место в рейтинге и стал серьезным вызовом для других лидеров гонки. Об этом заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, сообщает РБК-Украина.

"Уже несколько месяцев подряд у Зеленского наблюдается положительная динамика, и он вышел на второе место. Это повлечет за собой атаки против него со стороны других фаворитов. Потому что он стал серьезным вызовом не только для Порошенко, но и потенциально для Юлии Тимошенко, если говорить о втором туре. Думаю, Юлия Владимировна больше хотела бы видеть во втором туре Петра Алексеевича или Юрия Бойко", – сказал политолог.

По словам Фесенко, пока невозможно спрогнозировать, будет ли расти и дальше отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко, который сейчас составляет почти 3%.

"Еще больше трех месяцев кампании. Рейтинги колеблются. В конце января и в начале февраля будет более объективная картина, потому что сработает фактор платежек за отопление", – объяснил политолог.

В то же время Фесенко отметил, что потенциальные кандидаты Вакарчук и Зеленский являются наиболее заметными среди тех, кого люди воспринимают как новые лица, и от них граждане ожидают услышать предложения по новым "правилам игры"

"Феномен Зеленского и Вакарчука интересен тем, что за них собираются голосовать люди, которые не доверяют всем политикам, а не только власти", – добавил он.

В то же время политолог обратил внимание на то, что рейтинг Святослава Вакарчука за последнее время "просел". По его мнению, это объясняется неопределенностью певца относительно участия в президентских выборах.

"Колебание Вакарчука привело к тому, что значительная часть его потенциальных сторонников уже решили, что он не пойдет на выборы. И, думаю, одна из причин повышения рейтинга Зеленского как раз связана с тем, что часть бывших сторонников Вакарчука перешли на его сторону", – считает Фесенко.

Как известно, по данным последнего всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Владимира Зеленского в качестве кандидата на пост президента готовы поддержать 14,6% среди тех, кто определился с выбором. Актер занимает второе место. На первом – Юлия Тимошенко (21,2%). Петр Порошенко занимает третью позицию с 11,6% поддержки. Во втором туре Владимир Зеленский побеждает и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко.