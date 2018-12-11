Столтенберг: "РФ наращивает военную мощь и не хочет менять свое поведение"

В НАТО надеются на диалог с РФ рано или поздно, но пока не видят у Москвы желания меняться.

Столтенберг призывает Россию вспомнить о договоре о контроле за вооружениями EPA/UPG

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В последние годы мы становимся свидетелями все более опасного и неприемлемого поведения со стороны России. Об этом в своей статье для Defense News пишет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что в следующем году исполнится 70 лет, в течение которых НАТО помогает сохранить мир в Европе. “Первоначальной целью НАТО был оборонительный щит против Советского Союза. Холодная война закончилась, но серьезные проблемы остаются“, - написал генсек.

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По словам Столтенберга, Россия в последние годы только и делает, что наращивает военную мощь и совершает агрессивные действия в Европе и на Ближнем Востоке. Ее новая ракета средней дальности ставит под сомнение приверженности договору о контроле над вооружениями, заявил генсек НАТО.

Среди других вопиющих действий РФ он называет “использование гибридной тактики, включая кибератаки, дезинформацию и вмешательство в демократические процессы других стран“.

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Помимо прочего, Россия продолжает подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины конфликтом на Донбассе, который уже унес более 10 000 жизней, пишет Столтенберг.

“К сожалению, нет никаких признаков того, что Россия намерена изменить свое поведение. До тех пор, пока это не произойдет, НАТО будет придерживаться своего двойного подхода: сильное сдерживание и защита в сочетании с нашим стремлением к конструктивному диалогу“, - подчеркнул автор статьи.

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Он добавил, в в июле лидеры НАТО приняли решение об усилении сил сдерживания и обороны. Теперь 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадронов и 30 боевых кораблей готовы к использованию в экстренных ситуациях в течение 30 дней или менее.

Кроме того, НАТО обновило команду логистики и усилило противодействие кибератакам в ответ на российскую кампанию кибератак. При этом Столтенберг подчеркивает, что НАТО - оборонительный, а не направленный на войны Альянс.

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“Наряду с сильным сдерживанием и защитой мы остаемся открытыми для диалога с Россией“, - отметил генсек НАТО, добавив, что официальное сотрудничество с РФ было прекращено в 2014 году после аннексии Крыма.

При этом совет НАТО-Россия все еще проводит встречи для обсуждения военных рисков и ситуации в Украине. Он призвал Россию соблюдать договоренности о контроле за вооружениями времен Холодной войны.

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Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что инициирует расторжение Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.