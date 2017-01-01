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Минюст РФ заверил ЕСПЧ в законности ареста украинских моряков и "нетяжелых ранениях"

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Россия передала Евросуду по правам человека свою версию истории о захвате в плен 24 украинцев с захваченных кораблей.
В РФ заверяют, что украинские моряки получили легкие ранения и всем им оказали помощь
В РФ заверяют, что украинские моряки получили легкие ранения и всем им оказали помощь
EPA/UPG

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Министерство юстиции России передало в ЕСПЧ свою версию обстоятельств задержания 24 украинских моряков, которые сейчас находятся под незаконным арестов в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Об этом сообщает theБабель со ссылкой на Интефракс-Украина.

Также Евросуд получил информацию о местонахождении и условиях содержания украинских моряков, наличии у них доступа к юридической помощи и "нетяжелом характере" ранений троих моряков в СИЗО "Матросская тишина", сообщили в Минюсте РФ.

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Там заверили ЕСПЧ, что военнопленные украинцы получили всю необходимую медицинскую помощь. РФ продолжает настаивать, что украинцы законно задержаны как подозреваемые в незаконном пересечении границы России.

Напомним, ранее сообщалось о серьезном характере ранений у раненых украинских военных. Правда, информацию об ампутации пальцев у одного из раненых позже опровергла омбудсмен Людмила Денисова. Шестерых моряков в "Лефортово" во вторник смогли посетить украинские консулы.

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Теги: моряки, ЕСПЧ, военнопленные, РФ, Минюст РФ
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