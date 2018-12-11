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Кабмин не собирается возвращать Насирова и платить ему деньги

Комментариев: 1
Кабмин подаст апелляцию на решению столичного суда о восстановлении Насирова в должности главы Госфискальной службы и выплате ему денег.
Кабмин обжалует восстановление Насирова
Кабмин обжалует восстановление Насирова
facebook.com/rmnukr

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Правительство приняло законное решение об увольнении Насирова и подаст апелляцию на решения суда о его восстановлении в должности главы Госфискальной службы. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Кабмина в ВР Вадим Денисенко. 

Сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению Романа Насирова в должности председателя Госфискальной службы, отметил при этом он.

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“В то же время, правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию“, - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский окружной админсуд восстановил Насирова в должности главы Госфискальной службы и постановил выплатить ему зарплаты за все пропущенные месяцы.
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Теги: Кабмин, ГФСУ, Насиров, Денисенко, суд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    11.12.2018, 19:17
Оценка:  -1
WTF2wtf
Пусть тот "судья" ему лично заплатит из своего кармана.
Хотя он похоже на этом только пополнил свой карман?
Просто жесть ...
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