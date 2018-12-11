Кабмин не собирается возвращать Насирова и платить ему деньги

Кабмин подаст апелляцию на решению столичного суда о восстановлении Насирова в должности главы Госфискальной службы и выплате ему денег.

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Правительство приняло законное решение об увольнении Насирова и подаст апелляцию на решения суда о его восстановлении в должности главы Госфискальной службы. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Кабмина в ВР Вадим Денисенко.

Сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению Романа Насирова в должности председателя Госфискальной службы, отметил при этом он.

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“В то же время, правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию“, - подчеркнул депутат.