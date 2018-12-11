Во Львовской области объявили год Бандеры и ОУН

Таким образом депутаты решили отметить 110 годовщину рождения Степана Бандеры и 90 годовщину Первого Конгресса украинских националистов.

Во Львовской области отметят 110 годовщину с дня рождения Степана Бандеры

Депутаты Львовского областного совета во вторник, 11 декабря, объявили 2019 год годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов, сообщает УНИАН.

Такое решение было принято по случаю предстояшей 110 годовщины с дня рождения Бандеры, которая будет отмечаться 1 января 2019 года.

"По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля, лидера и председателя Провода ОУН(б), политического узника концлагеря Заксенхаузен областной совет объявил во Львовской области 2019 год годом Степана Бандеры", - говорится в тексте решения.

Также депутаты поддержали решение объявить 2019-й годом Организации украинских националистов с целью надлежащего празднования 90 годовщины Первого Конгресса украинских националистов.

Ранее в Житомирской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий.

Также в Верховной Раде депутаты предложили вернуть Бандере звание Героя Украины.

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