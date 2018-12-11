Во Львовской области объявили год Бандеры и ОУН
Депутаты Львовского областного совета во вторник, 11 декабря, объявили 2019 год годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов, сообщает УНИАН.
Такое решение было принято по случаю предстояшей 110 годовщины с дня рождения Бандеры, которая будет отмечаться 1 января 2019 года.
"По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля, лидера и председателя Провода ОУН(б), политического узника концлагеря Заксенхаузен областной совет объявил во Львовской области 2019 год годом Степана Бандеры", - говорится в тексте решения.
Также депутаты поддержали решение объявить 2019-й годом Организации украинских националистов с целью надлежащего празднования 90 годовщины Первого Конгресса украинских националистов.
Ранее в Житомирской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий.
Также в Верховной Раде депутаты предложили вернуть Бандере звание Героя Украины.
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