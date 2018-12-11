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Юлия Тимошенко согласовала с молодежью план развития Украины

Комментариев: 10
Юлия Тимошенко согласовала с молодежью план развития Украины
Photo by Alexander Prokopenko

Юлия Тимошенко и лидеры молодежных организаций заключили и утвердили пошаговый план, что будет воплощать в жизнь новый президент. Это произошло во время Всеукраинского молодежного форума в Киеве, инициированного лидером "Батькивщины". Об этом сообщает пресс-служба.

Первоочередной задачей было определено возвращение мира и освобождение оккупированных территорий. Победный мир на условиях Украины, по мнению Юлии Тимошенко, обеспечат переговоры в формате "Будапешт плюс" и построение контрактной армии по стандартам НАТО.

Мир и безопасность – первое, с чего надо начинать. Это абсолютно приоритетная задача,
– подчеркнула она.

Стратегической задачей внутренней политики председатель партии и участники форума – лидеры студенческого самоуправления, эксперты по вопросам молодежной политики, представители гражданского общества – определили изменение системы управления государством. Это поможет преодолеть коррупцию, привести к власти новых политиков и даст толчок для развития экономики.

Особое внимание во время дискуссии Юлия Тимошенко сосредоточила на конкретных шагах поддержки молодежи в Украине. По мнению политика, сейчас сложилась катастрофическая ситуация, когда чуть ли не каждый второй молодой украинец серьезно размышляет об эмиграции. Поэтому сверхважной задачей новой власти станет создание условий для самореализации молодежи на собственной земле.

В частности, речь шла об обеспечения украинцев доступным жильем, работой и достойными зарплатами. Председатель партии отметила, что в современном мире заработок является одним из самых больших стимулов для миграции интеллектуальных и сильных людей. Поэтому постепенное повышение оплаты труда до уровня, по крайней мере, соседней Польши, по убеждению Юлии Тимошенко, позволит повысить платежеспособность украинских граждан, создать внутренний рынок сбыта, остановить массовую трудовую эмиграцию, и в целом станет основой для роста экономики Украины.

"Поэтому наша работа будет осуществляться по направлениям поднятия уровня экономики, уровня заработных плат, стимуляции предпринимательства и микрокредитования", – отметила она.

Для того, чтобы молодежь имела возможность начинать и развивать свой собственный бизнес и таким образом поднимать экономику Украины, новая власть должна обеспечить ее доступной программе микрокредитования под специальное страхование без залога.

Стоимость кредита будет доступна, как в ведущих европейских странах. Например, на уровне 3-5% годовых, как в Польше, а не как сейчас в Украине – 18-20%, что является "смертным приговором экономике Украины", отметила лидер "Батькивщины".

"При таких условиях в Украине будет формироваться средний класс, который сегодня фактически уничтожен", – убеждена Юлия Тимошенко.

Не обошла вниманием лидер "Батькивщины" и необходимость дифференцированной помощи государства при рождении ребенка.

Она напомнила, как, работая премьер-министром в 2005 году, "впервые ввела плату семье, которая дарит нам украинцев".

"Это были не копейки, а существенные средства", – подчеркнула Тимошенко и сказала, что новый президент введет при рождении первого ребенка выплату в 50 тыс. грн, второй – 100 тыс. грн, а 3 и каждого следующего – по 150 тыс. грн.

Кроме того, речь шла и о финансировании образования как инвестиции в человеческий капитал. Увеличение затрат на образование каждого ребенка, бесплатное высшее образование для тех, кто имеет высокие результаты, модернизация учебных заведений и достойные зарплаты для учителей – это основные приоритеты новой власти в области образования.

"Сегодня родилось главное – наше общее понимание, что решения могут быть эффективными. Мы сегодня убедились, насколько талантливой и сильной может быть молодежь. Я хочу верить, что именно с такой командой страну менять возможно", – подытожила Юлия Тимошенко.

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Комментариев (11)
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donizete    11.12.2018, 19:26
Оценка:  +3
donizete
Почему нигде нет названий этих молодежных организаций и ФИО их представителей? Даже на сайте БЮТ. Хотелось бы узнать чей это лысоватый массивный затылок - представитель какой молодежи.
WTF2wtf    11.12.2018, 19:23
Оценка:  0
WTF2wtf
"Мир и безопасность – первое, с чего надо начинать."
И что она делать будет?
Пойдет на штурм Крыма и Донецка с Луганском, чтобы оккупантов выгнать? Или как обычно будет хихикать перед вовочкой и еще пол Украины ему подарит?
WTF2wtf    11.12.2018, 19:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
Шо за цирк? )))))))
С кем она свои лозунги "согласовала"????? Разве что со своими пиарщиками. Как всегда, пообещает хоть Луну каждому лично домой доставить )))
fkrfyfan    11.12.2018, 19:13
Оценка:  0
fkrfyfan
Пи"деть, не мешки таскать! Обещать, не значит жениться и т.д. Посмотрим,что другие кандидаты наобещают, ведь выполнять совсем не обязательно, можно тысячи причин найти.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 19:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Зачем искать причины, если есть решение суда, что это делать не обязательно.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 19:11
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Перезапустить систему - зачем?

Профессиональный премьер-министр. Профессионал - это тот, кто за свою работу получает деньги. Разве Гройсман не получает зарплату? Получает. Значит он - профессионал. Юля за Гройсмана?
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 19:08
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
"Скасування "мажоритарки" - она вообще в своем уме? Партийные списки - это коррупция в высших органах власти. По этим спискам в ВР пролезли Добкин младший, Надя Савченко и Новинский. Уже за одно это Юлю нужно ногой под зад.
WTF2wtf    11.12.2018, 19:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
Так она по этим партийным спискам и таскает кого хочет в Раду, торгует местами в списке.
А потом полная Рада олигархов, которых никто не выбирал.
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 19:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так и запишем: "Отказалась".
SWATFANAT    11.12.2018, 19:00
Оценка:  0
SWATFANAT
Молодежь Троещина и Борщаговки?)))))
ВосставшийИзБана    11.12.2018, 19:09
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Не. Молодежь Кончи-Заспы.
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