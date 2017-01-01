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В Хмельницком горел торговый центр

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В здании произошло замыкание электросети, из-за чего на четвертом этаже центра возник пожар.
Возгорание произошло на четвертом этаже
Возгорание произошло на четвертом этаже
km.dsns.gov.ua

В Хмельницком во вторник, 11 декабря, произошел пожар в торговом центре Luxury, который находится на улице Проскуровской, вблизи железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что пожар произошел около 15:00 на четвертом этаже ТЦ. Как видно на фото, из окон шел густой дым.

По данным спасателей, в ТЦ произошло замыкание электросети. Возгорание удалось оперативно потушить. В пожаре никто не пострадал.

 

Напомним, сегодня также на Львовщине спасатели тушили пожар около нефтедобывающей вышки.

А несколькими днями ранее в Ивано-Франковской области сгорела церковь.

 

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Теги: фото, пожар, Хмельницкий, торговый центр
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Источник: korrespondent.net

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