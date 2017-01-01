В Хмельницком горел торговый центр
В здании произошло замыкание электросети, из-за чего на четвертом этаже центра возник пожар.
В Хмельницком во вторник, 11 декабря, произошел пожар в торговом центре Luxury, который находится на улице Проскуровской, вблизи железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Отмечается, что пожар произошел около 15:00 на четвертом этаже ТЦ. Как видно на фото, из окон шел густой дым.
По данным спасателей, в ТЦ произошло замыкание электросети. Возгорание удалось оперативно потушить. В пожаре никто не пострадал.
Cмотрите фотогалерею: В Хмельницком горел торговый центр
Напомним, сегодня также на Львовщине спасатели тушили пожар около нефтедобывающей вышки.
А несколькими днями ранее в Ивано-Франковской области сгорела церковь.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент