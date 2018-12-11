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На Донбассе за день 10 обстрелов, ранены два бойца

Комментариев: 1
Сепаратисты применяли против украинских военных минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов 10 раз обстреляли позиции ВСУ. При этом применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 11 декабря.

 

Отмечается, что враг произвел обсрел из запрещенных минометов калибра 82 мм недалеко от населенного пункта Опытное на донецком направлении.

Кроме того, сепаратисты из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Зайцево, Марьинку, Красногоровку, Невельское, Славное, Пивничное и Чермалык.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что за сутки 10 декабря сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы. Тогда ВСУ не понесли потери.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    11.12.2018, 19:53
Оценка:  +1
Антибес
Навіщо нам знати про поранених недобитків алкоголіка Петрусі?
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