На Донбассе за день 10 обстрелов, ранены два бойца

Сепаратисты применяли против украинских военных минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов 10 раз обстреляли позиции ВСУ. При этом применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 11 декабря.

Отмечается, что враг произвел обсрел из запрещенных минометов калибра 82 мм недалеко от населенного пункта Опытное на донецком направлении.

Кроме того, сепаратисты из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Зайцево, Марьинку, Красногоровку, Невельское, Славное, Пивничное и Чермалык.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что за сутки 10 декабря сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы. Тогда ВСУ не понесли потери.

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