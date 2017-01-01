Кириллу Вышинскому продлили арест

Суд отклонил апелляцию защиты руководителя РИА Новости Украина. По данным адвокатов, досудебное расследование будет продлено еще на два месяца, после чего дело рассмотрят по сути.

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского оставили под стражей до 28 декабря 2018 года включительно. Соответствующее решение во вторник, 11 декабря, принял Херсонский апелляционный суд сообщает Крым.Реалии.

Таким образом, коллегия судей оставила соответствующее решение Херсонского городского суда от 31 октября без изменений.

"Насколько стороне защиты известно, дальше орган досудебного расследования планирует продлить срок досудебного расследования еще на два месяца. А потом, я думаю, мы перейдем к рассмотрению дела по сути", - прокомментировал изданию решение суда один из адвокатов Вышинского Игорь Мокин.

Ранее Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому еще на два месяца - до 28 декабря 2018 года.

Напомним, Вышинский был задержан рядом со свои домом15 мая, а в офисе РИА Новости-Украина прошли обыски. Украинская власть заподозрила Вышинского и других журналистов в государственной измене. В СБУ также назвали РИА Новости-Украина "пропагандистским антиукраинским информационным ресурсом".

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