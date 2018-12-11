Командир захваченных украинских кораблей не признал вину – адвокат

Денис Гриценко заявил российскому следователю, что не признает свою вину и преступником себя не считает.

Командир группы украинских кораблей Денис Гриценко, захваченных российскими военными в Керченском проливе возле аннексированного Крыма, не признает вину в "незаконном пересечении границы РФ".

Об этом сказал адвокат украинца Николай Полозов, сообщает Интерфакс во вторник, 11 декабря.

"Сегодня я наконец-то встретился с Денисом Гриценко, который заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает", – рассказал адвокат.

Полозов отметил, что когда российский следователь предложил его подзащитному провести допрос, то Гриценко "написал, что считает себя военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний".

По словам адвоката, Гриценко осуществлял общее командование захваченными украинскими суднами.

"На мой вопрос Денис сказал, что в Крыму, при задержании, к нему силу не применяли. Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно", – отметил Николай Полозов.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины. В отношении украинских моряков в России возбуждено дело по статье "незаконное пересечение государственной границы".

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