Командир захваченных украинских кораблей не признал вину – адвокат
Командир группы украинских кораблей Денис Гриценко, захваченных российскими военными в Керченском проливе возле аннексированного Крыма, не признает вину в "незаконном пересечении границы РФ".
Об этом сказал адвокат украинца Николай Полозов, сообщает Интерфакс во вторник, 11 декабря.
"Сегодня я наконец-то встретился с Денисом Гриценко, который заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает", – рассказал адвокат.
Полозов отметил, что когда российский следователь предложил его подзащитному провести допрос, то Гриценко "написал, что считает себя военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний".
По словам адвоката, Гриценко осуществлял общее командование захваченными украинскими суднами.
"На мой вопрос Денис сказал, что в Крыму, при задержании, к нему силу не применяли. Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно", – отметил Николай Полозов.
Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.
Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.
Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины. В отношении украинских моряков в России возбуждено дело по статье "незаконное пересечение государственной границы".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet