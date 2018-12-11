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Командир захваченных украинских кораблей не признал вину – адвокат

Комментариев: 6
Денис Гриценко заявил российскому следователю, что не признает свою вину и преступником себя не считает.
Капитан второго ранга Денис Гриценко руководил отрядом украинских кораблей
Капитан второго ранга Денис Гриценко руководил отрядом украинских кораблей
АТR

Командир группы украинских кораблей Денис Гриценко, захваченных российскими военными в Керченском проливе возле аннексированного Крыма, не признает вину в "незаконном пересечении границы РФ".

Об этом сказал адвокат украинца Николай Полозов, сообщает Интерфакс во вторник, 11 декабря.

"Сегодня я наконец-то встретился с Денисом Гриценко, который заявил, что не признает свою вину и преступником себя не считает", – рассказал адвокат.

Полозов отметил, что когда российский следователь предложил его подзащитному провести допрос, то Гриценко "написал, что считает себя военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний".

По словам адвоката, Гриценко осуществлял общее командование захваченными украинскими суднами.

"На мой вопрос Денис сказал, что в Крыму, при задержании, к нему силу не применяли. Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно", – отметил Николай Полозов.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины. В отношении украинских моряков в России возбуждено дело по статье "незаконное пересечение государственной границы".

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Теги: Россия, Украина, Москва, Керченский пролив, моряки, адвокат, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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astronom58    11.12.2018, 21:15
Оценка:  +1
astronom58
Отрицание вины не освобождает от ответственности а только усугубляет вину.
SWATFANAT    11.12.2018, 21:09
Оценка:  +1
SWATFANAT
Героя ему, а лучше два.
Антибес    11.12.2018, 20:29
Оценка:  -1
Антибес
Денису значно краще у Росії.Він знає що дома на нього вже чекає клеймо"агент Кремля"...
shurag    11.12.2018, 20:36
Оценка:  -1
shurag
це такий висновок зробив ти часами 40-х років? тобто у вас там так і збереглося до сьогодення?
adios    11.12.2018, 20:38
Оценка:  +1
adios
это он на Надю посмотрел и сделал вывод )))
Антибес    11.12.2018, 20:40
Оценка:  0
Антибес
Саме так.У нас в Україні з початку називають героями,а потім запроторюють до в'язниці,називаючи кремлівським агентом.Приклад Надії Савченко всі бачили.
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