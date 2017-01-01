Оппозиционный блок: поведение Бойко недостойное

Во вторник, 11 декабря, на допросе в МВД для дачи показаний по уголовному производству, открытому по доносу Ю. Бойко, побывали Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Борис Колесников и Сопредседатель политисполкома партии Александр Касянюк, об этом говорится в заявлении фракции и партии, сообщает сайт партии.

“Наш бывший коллега народный депутат Юрий Бойко накануне запланированного на 15 декабря съезда партии “ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК“ написал заявление в Национальную полицию, чтобы сорвать съезд. Покинувший ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК Юрий Бойко не согласен с тем, что партия продолжит свое существование без него.

В своем заявлении он обвиняет нашу команду в правонарушениях по статьям 170 (препятствование деятельности политических партий) и 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины“отмечается в документе.

Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин были исключены из фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в Верховной Раде после того как в одностороннем порядке приняли решение о слиянии с другой политической силой, при этом Юрий Бойко даже публично заявил, что ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК для него остался в прошлом.Для рассмотрения сложившейся в партии ситуации и в исполнение мартовского решения Политсовета партии (к слову, подписанного, в том числе, и самим Юрием Бойко) было назначено проведение съезда. Наша команда открыта для обсуждения всего, что касается партии, и мы приглашаем бывших коллег принять участие в съезде для дискуссии по упомянутым вопросам“, отмечает сайт.

При этом фракция и партия считает, необходимым отметить, что доносы в силовые структуры на своих бывших коллег – это поступок подлый и без сомнения, его псевдооппозиционность после этих действий стала очевидна и для рядовых партийцев, и для миллионов украинских избирателей.

“Хотим заверить всех – несмотря ни на какие попытки и сопротивление бывших коллег, съезд партии состоится 15 декабря текущего года.

И на нем будет дана исчерпывающая оценка происшедшему, а также приняты важные для жизни партии решения“, отмечается в заявлении партии и фракции.

“В конце ноября меня пригласили на Радио НВ, где одной из тем был съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это – требование областных политсоветов.Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко, который уже публично заявил об уходе из Оппозиционного Блока. Он обвиняет меня и моего коллегу (Александра Касянюка) в том, что я выступил по радио, а наш председатель исполкома подделал документы. Сопредседатель исполкома не может подделать документы, если он отправляет их от своего имени. Мой правовой статус в этом деле – свидетель. Я добавлю: свидетель позора этого недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко, который пишет заявление на своих коллег. Суть в том, что один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс“, прокомментировал ситуацию Борис Колесников.