В скандале с дипломом главы ГАСИ случился новый поворот

Комиссия по вопросам Высшего корпуса госслужбы признала, что глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев подал поддельный диплом, пишет Обозреватель.

Об этом в комментарии сообщил глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко. Он пояснил, что комиссия, оценив информацию со всех источников, подтвердила дисциплинарный проступок Алексея Кудрявцева.

“В основу выводов комиссии легли документы, которые мы получили от Национальной полиции, Министерства образования и науки Украины, Технического университета Молдовы, также была приобщена полиция Молдовы. Правоохранители сообщили, что владеют информации о липовом дипломе и уже возбудили уголовное дело. К слову, господина Кудрявцева вызывают на допрос в Кишинев для дачи показаний”, — сказал Ващенко.

При этом глава Нацагентства подчеркнул, Кудрявцев собственноручно подал диплом Молдавского вуза при оформлении на должность главы ГАСИ.

“Мы в этом деле имеем собственноручно подписанную господином Кудрявцевым форму, где черным по белому написано, что он получил образование в Техническом университете Молдовы. О чем можно говорить, если он сам это указал в документах", — сказал Ващенко, а также добавил, что поддельным оказался диплом по профильной специальности "строительство".

Стоит отметить, пресс-служба ГАСИ уже отреагировала на заявление Высшего корпуса госслужбы. В ведомстве считают, что принятое решение стало ответом на реальную борьбу с коррупцией в сфере госархиконтроля.

"Лица, которые годами сидели на коррупционных схемах, не желают терять сверхприбыли и используют грязные методы, чтобы остановить начатые реформы и продолжить преступную деятельность против государства", — говорится в сообщении. При этом в пресс-службе всячески отрицают, что при оформлении на должность Алексей Кудрявцев подавал диплом Молдавского вуза.

Окончательное решение касательно дальнейшей судьбы Алексея Кудрявцева примет Кабинет министров Украины.