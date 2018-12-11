Наем рассказал о схеме СБУ, ГПУ и Минкульта

Народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook рассказал о том, что девелоперские компании все чаще сталкиваются со “старыми, как мир схемами – “деньги в обмен на подпись“. Чиновники СБУ, ГПУ, Минкульта откровенно шантажируют предпринимателей строительной отрасли с целью получения огромных сумм взяток, пишут Украинские Новости.

“Как только ты начинаешь подготовку строительных работ, тебя “приглашают на разговор“ в правильные кабинеты, показывают материалы уголовного производства и настойчиво рисуют, сколько и кому надо занести, чтобы нужные документы в Министерстве культуры оказались подписанными“, - пишет народный депутат.

Если компания боится идти против системы, она вынуждена закладывать в стоимость квадратного метра долю взяток чиновникам, чтобы остаться на рынке и продолжить свою деятельность.

“Работу всех этих людей - следователей СБУ, сотрудников ГПУ, заместителя министра культуры и даже того парня, который вломится в строительную компанию, если не занести - оплачиваем мы с вами“, - отмечает Найем. Примерно половина заработанной платы украинцев идет на оплату работы чиновников-коррупционеров: 22% - социальный взнос работодателя, 20% НДС, 18% подоходный налог, 1,5% военный сбор.

Напомним, сегодня в сети появилось публичное видеообращение основателя Taryan Group Артура Мхитаряна к Президенту Украины, в котором он заявляет о вымогательстве со стороны СБУ в размере 1 млн дол. за получение разрешительных документов Минкульта.

По его словам, СБУ уже завела уголовные на множество компаний, в том числе и на TARYAN Group, в связи с превышением полномочий и нарушением подследственности. Бизнесмен также указал, что СБУ не имеет права их расследовать, потому что “придуманные“ обвинения не связаны с защитой национальной безопасности.