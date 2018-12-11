В Тернопольской области произошла стычка между священниками – СМИ

Священнослужители автокефальной церкви Рождества Христова из Тернополя якобы устроили "разборки" с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Винятинцы.

В селе Винятинцы Залещицкого района Тернопольской области в местной церкви во время богуслужения произошел конфликт между священиками. Об этом накануне сообщил телеканал ИНТБ.

Утверждается, что священнослужители автокефальной церкви Рождества Христова из Тернополя во главе с архиепископом Тернопольским и Бучацким Тихоном устроили "разборки" с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Винятинцы архиереем Иваном Бойко. Однако в самой церкви Рождества Христова это опровергают.

Также отмечается, что несколько дней назад на сайте Тернопольской епархии автокефальной церкви обнародовали указ о запрете в служении Ивану Бойко. Вполне возможно, что именно это привело к возникновению конфликта.

Еще одно видео с места событий доступно по ссылке здесь.

Ранее сообщалось, что на одном из городских кладбищ Харькова священник ездил на джипе по могилам и повредил несколько надгробий. В соцсетях опознали священника. Пользователи пишут, будто это – настоятель Александровского храма в Харькове (УПЦ МП) отец Михаил.

Также стало известно, что во Львове патрульные задержали нетрезвого священника. Как утверждали очевидцы, священник угрожал свидетелям и называл их путинскими провокаторами.

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