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МинВОТ назвало число погибших от мин на Донбассе

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За четыре года от мин и взрывоопасных остатков боеприпасов на востоке Украины погибли сотни гражданских лиц.
На Донбассе нужно разминировать тысячи квадратных километров территорий
На Донбассе нужно разминировать тысячи квадратных километров территорий
Вадим Черныш / Twitter

На Донбассе с момента начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш во вторник, 11 декабря.

"За четыре года от мин и взрывоопасных остатков боерипасов на востоке Украины погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1456 получили ранения. Чтобы сохранить человеческие жизни, нужно разминировать тысячи квадратных километров",– написал Черныш в Twitter.

По данным МинВОТ, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых от взрывов мин, а в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых – 348.

Черныш также добавил, что важно распространять среди населения информацию о том, как уберечься от мин.

Ранее Минобороны опубликовало информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками на Донбассе. На сегодняшний день Украина является одним из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны государств в мире.

Также сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ нашли в Донецке застрявшие в земле неразорвавшиеся снаряды от Градов.

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Теги: мины, взрыв, жертвы, донбасс, пострадавшие, погибшие, новости Донбасса, МинВОТ
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Источник: korrespondent.net

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