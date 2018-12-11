В НАТО анонсировали встречу генсека Альянса с Порошенко
Президент Украины и глава Североатлантического Альянса проведут переговоры, после чего сделают заявление для прессы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Украины Петр Порошенко встретятся в четверг, 13 декабря, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Об этом говорится на официальном сайте НАТО.
Отмечается, что программа встречи предусматривает подход к прессе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения РФ.
Напомним, в НАТО предложили Украине пять направлений реформ.
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