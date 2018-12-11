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В НАТО анонсировали встречу генсека Альянса с Порошенко

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Президент Украины и глава Североатлантического Альянса проведут переговоры, после чего сделают заявление для прессы.
Йенс Столтенберг и Петр Порошенко встретятся в Брюсселе
Йенс Столтенберг и Петр Порошенко встретятся в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Украины Петр Порошенко встретятся в четверг, 13 декабря, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Об этом говорится на официальном сайте НАТО.

Отмечается, что программа встречи предусматривает подход к прессе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения РФ.

Напомним, в НАТО предложили Украине пять направлений реформ.

 

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, переговоры, Порошенко, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fkrfyfan    11.12.2018, 22:16
Оценка:  -1
fkrfyfan
Опять будет плакаться и клянчить
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