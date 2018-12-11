В НАТО анонсировали встречу генсека Альянса с Порошенко

Президент Украины и глава Североатлантического Альянса проведут переговоры, после чего сделают заявление для прессы.

Йенс Столтенберг и Петр Порошенко встретятся в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Украины Петр Порошенко встретятся в четверг, 13 декабря, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Об этом говорится на официальном сайте НАТО.

Отмечается, что программа встречи предусматривает подход к прессе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения РФ.

Напомним, в НАТО предложили Украине пять направлений реформ.

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