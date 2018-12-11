Насиров намерен завтра выйти на работу

Экс-глава ГФС надеется, что завтра в Кабмине подготовят все соответствующие документы, чтобы он смог спокойно работать.

Бывший глава ГФС Роман Насиров, которого суд восстановил в должности, уже в среду, 12 декабря, собирается прийти в здание ГФС и приступить к исполнению служебных обязанностей. Об этом в эфире ZIK заявил сам Насиров.

Отвечая на вопрос ведущей о том, можно ли его поздравить с восстановлением, Насиров сказал, что можно будет поздравить тогда, когда будут закрыты все открытые против него уголовные производства.

"Меня поздравлять еще рано. Это лишь один из шагов", – отметил Насиров.

Также чиновник отметил, что завтра его смогут увидеть в кабинете руководителя ГФС на Львовской площади, 8.

"Я как раз подъехал к Кабинету Министров, но уже все закрыто. Надеюсь, что завтра будут сделаны все соответствующие документы, и я смогу спокойно продолжить свою работу", – сказал он.

На замечание ведущей о том, что в Кабмине намерены обжаловать его восстановление, Насиров заявил:

"Теоретически это в праве делать каждая из сторон, но пусть сначала выполнят решение суда, а потом еще проверят как было принято решение обо мне. Сейчас оно отменено судом и признано неправомерным ", - заявил Насиров.

Также политик отметил, что согласно решению суда, ему должны возместить заработную плату за все то время, пока он не работали в должности.

"Это не так много. Если я не ошибаюсь 180 тысяч гривен", - сказал экс-глава ДФС.

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Напомним, сегодня стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС. В то же время в правительстве заявили, что обжалуют восстановление Насирова.

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