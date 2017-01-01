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Закон о прекращении дружбы с РФ вступил в силу

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В Украине вступил в силу закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией
Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией

Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу в среду, 12 декабря.
 
Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет, с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Поскольку ранее у сторон возражений не было, то договор должен был действовать до 1 апреля 2019 года.
 

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Теги: Украина-Россия, законы, дружба, закон
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Источник: korrespondent.net

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