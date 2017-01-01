В Харьковской области младенец опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

Семимесячная девочка госпитализирована с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Харьковской области в Купянскую городскую больницу была госпитализирована семимесячная девочка с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги. Правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования ребенка, сообщает в среду, 12 декабря, пресс-служба областной полиции.

Указано, что по адресу вызова выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции.

"По словам 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком", - говорится в сообщении.

Нынешнее состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу.

Ранее в больнице в Винницкой области скончалась девочка, который был один год. В медучреждение она попала с ожогом после купания.

Также сообщалось, что в городе Изюм Харьковской области суд арестовал женщину, которая случайно утопила в ванной свою двухлетнюю дочь. После этого инцидента женщина напилась и пыталась утопиться в реке Северский Донец.

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