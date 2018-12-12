Итоги 11 декабря: Камбэк Насирова и теракт в Страсбурге

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Суд вернул Романа Насирова на должность главы ГФС; в Страсбурге произошел теракт. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Евросоюз перечислил Украине 500 миллионов евро

Еврокомиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

На рождественской ярмарке в Страсбурге расстреляли людей

29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. В результате атаки три человека погибли, еще 12 получили ранения. Преступнику удалось скрыться с места происшествия на такси, его поиски продолжаются. Инцидент квалифицирован как теракт.

Насирова вернули на должность главы ГФС

Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Чиновник намерен 12 декабря прийти в здание ГФС и приступить к исполнению служебных обязанностей.

В то же время в правительстве заявили, что обжалуют восстановление Насирова.

Тарифы на тепло повысили еще в шести городах Украины

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии в шести городах Украины. Тарифы на тепло повышаются с 1 января 2019 года.

Во Львове требует закрыть Генконсульство России

Львовский областной совет требует от президента и Министерства иностранных дел Украины закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове. В тексте обращения указано, что такое требование вызвано в частности захватом украинских моряков в Азовском море.

Львовские депутаты считают, что такие действия "приведут к улучшению политической ситуации в регионе и уменьшат социальное напряжение среди населения".

Украинцев предупредили о новом опасном вирусе

Специалисты Киберполиции начали фиксировать в Украине случаи распространения вируса, замаскированного под сообщения от государственных учреждений. Вредоносное программное обеспечение нацелено на пользователей операционной системы MS Windows и главным образом – на нотариусов.