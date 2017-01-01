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Cутки на Донбассе: 11 вражеских обстрелов, ранены двое бойцов ВСУ

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Сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.
За сутки на Донбассе ранены два военных
За сутки на Донбассе ранены два военных
mil.gov.ua

За прошедшие сутки, 11 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение. В боевых действиях ранены два военных.

Об этом сообщает в среду, 12 декабря, пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Опытное на Донецком направлении.

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Также велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельское, Новомихайловка, Славное, Северное - на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на Мариупольском направлении.

"В ходе боевых действий, 11 декабря, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в штабе ООС.

Там также добавили, что с начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один обстрел населенного пункта Тарамчук на Донецком направлении.

Напомним, 10 декабря в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Также сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ обнаружили на улице Авдеевской в Донецке четыре неразорвавшихся снаряда, застрявших в земле.

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Теги: Донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, война, Операция объединенных сил
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