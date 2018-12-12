Захватить 8 областей Украины: Карты Генштаба ВС РФ показал генерал СБУ

Как утверждает сотрудник СБУ, в планах России было выйти к Приднестровью.

РФ хотела пробить коридор от Донбасса к Азовскому морю с выходом в Приднестровье Скриншот из видео

Генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко в эфире телеканала продемонстрировал секретные карты Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, на которых изображены планы возможного вторжения в Украину.

Карты были показаны в эфире передачи Ситуация на телеканале Прямой.

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“Перед этим вам покажу карту Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которая предусматривала пробитие коридора от оккупированного Донбасса к побережью Азовского моря с выходом в Приднестровье, чтобы соединиться там с базой Российской Федерации“, - рассказал Омельченко, добавив, что карту он получил из собственных источников.

Позже представитель спецслужбы обнародовал еще одну карту, которая называлась Оккупация восьми областей. Омельченко отметил, что эта карта также из Генштаба ВС РФ.

Как сообщалось, в апреле был опубликован план России по захвату Запорожья - операция Троя.