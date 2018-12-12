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Захватить 8 областей Украины: Карты Генштаба ВС РФ показал генерал СБУ

Комментариев: 16
Как утверждает сотрудник СБУ, в планах России было выйти к Приднестровью.
РФ хотела пробить коридор от Донбасса к Азовскому морю с выходом в Приднестровье
РФ хотела пробить коридор от Донбасса к Азовскому морю с выходом в Приднестровье
Скриншот из видео

Генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко в эфире телеканала продемонстрировал секретные карты Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, на которых изображены планы возможного вторжения в Украину.

Карты были показаны в эфире передачи Ситуация на телеканале Прямой.

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“Перед этим вам покажу карту Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которая предусматривала пробитие коридора от оккупированного Донбасса к побережью Азовского моря с выходом в Приднестровье, чтобы соединиться там с базой Российской Федерации“, - рассказал Омельченко, добавив, что карту он получил из собственных источников.

Позже представитель спецслужбы обнародовал еще одну карту, которая называлась Оккупация восьми областей. Омельченко отметил, что эта карта также из Генштаба ВС РФ.

Как сообщалось, в апреле был опубликован план России по захвату Запорожья - операция Троя.

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Теги: война, оккупация, агрессор, Россия
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Комментариев (17)
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ТакТакс    12.12.2018, 11:03
Оценка:  -1
ТакТакс
О, жив еще курилка-картонная дурилка..))
БРОКЕР2018    12.12.2018, 10:58
Оценка:  -1
БРОКЕР2018
не знаю что сбу делало по остальному югу УКРАИНЫ, но в ОДЕССЕ сами рога сепарам пообламали и хвосты пожгли... теперь этих прип0цаных здесь и не смердит
fulminate    12.12.2018, 10:41
Оценка:  +1
fulminate
Меня радует супер осведомленность СБУ, только это не помогло в 2014...
Letohradek    12.12.2018, 10:46
Оценка:  -1
Letohradek
На период 2014, в СБУ было очень много ссученных! Сейчас другая ситуация! Сейчас информированность предотвратила наступление ватных скотов из-за паребрика. Сработали ребята на отлично!
Зорян_и_Шкиряк    12.12.2018, 10:52
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Перестаньте тендерлить своёй ерундой! ))) Скучно же уже! Придумывайте новые идеи, а то Вас просто перестанут читать и не читая просто будут лепить минусы. Это же обидно! Ведь у Вас столько аккаунтов!
ВасяизИваново    12.12.2018, 10:36
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Ну фсе, вы нас разоблачили, теперь к тем санкциям что объявила нам Литва присоеденится и Литва, что будет, что будет.
ВасяизИваново    12.12.2018, 10:36
Оценка:  0
ВасяизИваново
и Латвия
Letohradek    12.12.2018, 10:40
Оценка:  0
Letohradek
Ватоголовое, разговор не о санкциях, а о том, что СБУ, предотвратила захват новых украинских земель.
Колишнiй-скідняк    12.12.2018, 10:30
Оценка:  +2
Колишнiй-скідняк
Мені знайомий показував карти, там навіть Америцу планували захопити, чекали поки Атлантика замерзне і після Європи оддразу ж на америцу і піти, але не замерзла та Атлантика заморська і все накрилося мідним тазом ...
Letohradek    12.12.2018, 10:37
Оценка:  +1
Letohradek
Под своим ником и аваторкой слабо писать? Твои деды, с маузерами, тоже так как и ты, переодевались в "бандеровцев" и сжигали украинские деревни. Это ты хорошо унаследовал от краснопузых скотов!
Орест_Пiхва    12.12.2018, 10:22
Оценка:  0
Орест_Пiхва
Шо, зеньки вытаращил....
Letohradek    12.12.2018, 10:34
Оценка:  +2
Letohradek
Ты с фотоснимком разговариваешь? И что по этому поводу говорит твой психиатр?
Мыкола    12.12.2018, 09:56
Оценка:  -3
Мыкола
Да мы помним приключения этого клоуна: то под машину бросался, то по лицу получал прямо в стенах Парламента. Так что верить ему , это все равно , что к гадалке пойти !
Diderot    12.12.2018, 09:55
Оценка:  +7
Diderot
Уважаемый "Коляка" Вы имеете в ввиду что у вашего Пуйла что-то не то с головой. Еще в начале оккупации Донецкой области, у российских "ихтамнет" извлекали карты с "театром" боевых действий до западных границ Украины.
Коляка    12.12.2018, 09:37
Оценка:  -12
Коляка
Мдааааа.... Вот что у человека с головой?
dimasvetik    12.12.2018, 09:49
Оценка:  -1
dimasvetik
х-а?
Зорян_и_Шкиряк    12.12.2018, 10:02
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
Нормальная голова. Со скруглёнными углами. ))) Но почему он не сказал, с какого интернет-ресурса он скачал эти карты? Почему не дал ссылку?.. Ведь, как сообщили давеча, Служба разведки Украины отказалась от сотрудничества с разведкой РФ.
- Откуда гроши, Зин???
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