Мораторий на продажу земли: Вадатурский готовится к последнему бою

Начало открытия свободного рынка земли в Украине, на чем настаивают как украинские, так и международные эксперты как на основном факторе, который может поднять экономику Украины, также выгоден земельным олигархам, которые таким образом готовятся легализовать свои "серые" схемы по завладению самым дорогим украинским ресурсом. Так несколько депутатов-латифундистов активно ведут переговоры с другими депутатами для поддержки отмены моратория. Речь идет об Алексее Мушаке (двоюродный брат Веревского, представляет группу "Кернел") и Андрея Вадатурского ( "Нибулон"), пишет Комсомольская Правда.



Мотивы Вадатурского поддержать отмену моратория куда прозаичнее мотивов "еврооптимистов" и экспертов, которые лоббируют свободный рынок земли по идеологическим соображениям. Абсолютное большинство земель олигархов Вадатурских арендовано на 50 лет. А после отмены моратория селянам, которые находятся фактически в земельном рабстве, можно сделать простое предложение: либо вы продаете землю за бесценок, или усложнится ситуация с паями. Поэтому перед введением рынка земли, государству не мешало бы провести аудит серых схем завладения землей в Украине людьми, которые и так контролируют значительную часть дорогого украинского ресурса.



Напомним, что уже более года в парламенте существует группа из 40 депутатов, которые поддерживают открытие рынка земли. Это "еврооптимисты" (Остап Еднак, Анна Гопко, Виктория Пташник и другие), представители БПП (Бригинец, Арьев, Ризаненко и ряд других), представители "взаимопомощи" (Семенуха и Опанасенко), которые считают, что открытие рынка земли поможет экономике Украины, и депутаты - представители кланов латифундистов, которые лоббируют интересы собственного бизнеса.