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Рабинович: Из-за действий власти украинцы переплатили за электричество 15 млрд гривен

Комментариев: 6
Рабинович: Из-за действий власти украинцы переплатили за электричество 15 млрд гривен

Из-за коррупционных схем нынешней власти по продаже населению электроэнергии по завышенным ценам, украинцы переплатили за электричество 15 миллиардов гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат и лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

По словам политика, за последние годы стоимость электроэнергии для населения поднялась на 300%. Несмотря на бедность, войну, дефицит бюджета и непосильные кредиты МВФ, олигархи продолжают обворовывать украинцев. В результате Украина занимает первое место в мире по стоимости электроэнергии, производимой ТЭС, в то время как страны, у которых нет своего угля, платят за электроэнергию в разы меньше.

"Мы с вами уже переплатили за электричество по коррупционным схемам 15 миллиардов гривен. Я много раз приводил мировые рейтинги, где Украина занимает первые места по уровню коррупции. Я постоянно напоминаю о тарифах, которые поднимают в угоду олигархам. Нам пора уже всем понять, что наша власть не заинтересована в хорошей жизни народа", – заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Рабинович также добавил, что главная цель нынешней власти – успеть украсть у доведенных до нищеты украинцев еще несколько миллиардов. Победить это можно только голосованием на следующих выборах.

"Эти вороватые недоумки настолько обнаглели, что даже и не думают прикрывать откровенно коррупционные схемы. Они их просто узаконили! Мы с вами на ближайших выборах должны дать этому оценку. Вы хотите, чтобы эти наглые морды остались в своих кабинетах? Нет? Только голосованием на выборах мы можем сменить эту бездарную власть", – заявил парламентарий.

Он напомнил также, что в программе "Оппозиционной платформы – За життя" есть пункт о немедленном снижении тарифов в три раза.

"Мы не только обещаем, мы предлагаем конкретные механизмы, как это можно сделать сразу после выборов. Верю, что нам с вами удастся спасти нашу страну!" ­– подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    12.12.2018, 10:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ситуация, конечно, веселая. Народ наделил Рабиновича властными полномочиями. И вместо того, чтобы реализовать свои полномочия на благо своих избирателей, Рабинович тут каждый день рассказывает своим избирателям какие они лохи. Ну и будьте такими и дальше. Снова дайте власть Рабиновичу.
ВосставшийИзБана    12.12.2018, 10:59
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если он сейчас ничего не делает для изменения ситуации, то после победы на выборах тем долее ничего не будет делать.
ВосставшийИзБана    12.12.2018, 10:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Из-за действий власти "

А он уже сложил с себя мандат? Я что-то пропустил?
weightless    12.12.2018, 10:47
Оценка:  +4
weightless
Юлька снизит тариф в 2 раза, Вадик - в 3 раза)
Следующий пустозвон предложит нулевые тарифы?
Афганец    12.12.2018, 10:32
Оценка:  +1
Афганец
Ничего! Власти сделают перерасчет и вернут баблишко народу взад!
Колишнiй-скідняк    12.12.2018, 10:27
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
"Рабинович: Из-за действий власти украинцы переплатили за электричество 15 млрд гривен" , а могли бы переплатить 50!!!! Так что все голосуем за нашу партию!!!
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