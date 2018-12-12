"Нормандская четверка" советников провела закрытые переговоры по Азову

Результаты встречи пока не оглашали, но стороны еще встретятся для продолжения разговора.

Переговоры по Азовскому морю и агрессии РФ провели за закрытыми дверьми EPA/UPG

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Представители РФ, Украины, Франции и Германии провели закрытые переговоры по ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

Украину на встрече в Берлине представляли сразу два человека - замглавы Администрации президента Константин Елисеев и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

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От России прилетел помощник президента РФ Владислав Сурков, от Германии присутствовал советник канцлера ФРГ Ян Хекер. Представителя Франции официально не называли, но это мог быть дипломатический советник Эммануэля Макрона Филипп Этьен, который ранее подтверждал готовность французского лидера продолжать переговоры в “нормандском формате“.

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О результатах переговоров пока нет никакой информации, так как встреча была конфиденциальной. Единственное, что известно - это не последний разговор, встречи в “нормандском формате“ по кризису на Азовском море еще будут.

Как сообщалось ранее, встречу в “нормандском формате“ по последствиям агрессии РФ в Керченском проливе 25 ноября Владимира Путина убедила провести Ангела Меркель во время их разговора на полях G20 в Аргентине.