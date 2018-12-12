Порошенко: "Мистер Путин - это не шутка и не кризис, это война"

Президент Украины призвал мировое сообщество заблокировать РФ вход в порты и ввести санкции против "Северного потока-2".

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Президент Петр Порошенко подчеркивает, что некорректно называть агрессию РФ в Азовском море “инцидентом“ или “кризисом“. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Россия, по словам Порошенко, ведет себя также беспринципно, как когда она захватила Крым в 2014 году. “25 ноября в нейтральных водах, открытых для судоходства, 10 российских кораблей открыли неспровоцированный огонь по украинским военным кораблям“, - напомнил глава государства.

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“Мистер Путин - это акт агрессии. Мистер Путин - это не шутка, не инцидент и не кризис, потому что ваши корабли под российским флагом атаковали украинские военные корабли в нейтральных водах“, - подчеркнул Порошенко.

По мнению украинского президента, Запалу и Украине необходимо наращивать военное и техническое сотрудничество, в том числе - поставки летального оружия: "Это поможет защитить нашу страну от возможной наземной операции, которую РФ может начать в любой момент".

По мнению президента, реакция Запада была единогласной в осуждении агрессии РФ, но тут не хватает действий. “Реакция Запада была сильной. Но это слова и заявления. В случае с Путиным мы должны действовать“, - уверен глава государства.

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По его словам, нужно увеличивать присутствие НАТО в Черном море, чтобы не дать России оккупировать Азовское и Черное море.

“Это общие воды РФ и Украины - Черное и Азовское море. И Украина по международному праву не нуждается ни в каких разрешениях для прохождения по ним“, - подчеркнул президент Украины. С момента оккупации Крыма, добавил он, Россия блокирует свободную навигацию по нейтральным водам.

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“Например, ЕС и США могут ввести совместные санкции против “Северного потока-2“, потому что неизвестно, где и кого Путин будет атаковать завтра“, - считает Порошенко.

Кроме того, по его мнению, российские судам должны заблокировать проход в европейские и американские порты, как уже предлагали в США и Европе. Реакция должна быть как можно скорее, уверен Порошенко.

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Напомним, Россия захватила три украинских военных корабля с 24 моряками на борту 25 ноября. Агрессия произошла в нейтральных водах Керченского пролива. Все моряки были незаконно арестованы и сейчас находятся в СИЗО Москвы.