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Порошенко: "Мистер Путин - это не шутка и не кризис, это война"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 51
Президент Украины призвал мировое сообщество заблокировать РФ вход в порты и ввести санкции против "Северного потока-2".
Порошенко рассказал Путину, как стоит называть нападение на украинские корабли
Порошенко рассказал Путину, как стоит называть нападение на украинские корабли
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко подчеркивает, что некорректно называть агрессию РФ в Азовском море “инцидентом“ или “кризисом“. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Россия, по словам Порошенко, ведет себя также беспринципно, как когда она захватила Крым в 2014 году. “25 ноября в нейтральных водах, открытых для судоходства, 10 российских кораблей открыли неспровоцированный огонь по украинским военным кораблям“, - напомнил глава государства.

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“Мистер Путин - это акт агрессии. Мистер Путин - это не шутка, не инцидент и не кризис, потому что ваши корабли под российским флагом атаковали украинские военные корабли в нейтральных водах“, - подчеркнул Порошенко.

По мнению украинского президента, Запалу и Украине необходимо наращивать военное и техническое сотрудничество, в том числе - поставки летального оружия: "Это поможет защитить нашу страну от возможной наземной операции, которую РФ может начать в любой момент".

По мнению президента, реакция Запада была единогласной в осуждении агрессии РФ, но тут не хватает действий. “Реакция Запада была сильной. Но это слова и заявления. В случае с Путиным мы должны действовать“, - уверен глава государства.

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По его словам, нужно увеличивать присутствие НАТО в Черном море, чтобы не дать России оккупировать Азовское и Черное море.

“Это общие воды РФ и Украины - Черное и Азовское море. И Украина по международному праву не нуждается ни в каких разрешениях для прохождения по ним“, - подчеркнул президент Украины. С момента оккупации Крыма, добавил он, Россия блокирует свободную навигацию по нейтральным водам.

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“Например, ЕС и США могут ввести совместные санкции против “Северного потока-2“, потому что неизвестно, где и кого Путин будет атаковать завтра“, - считает Порошенко.

Кроме того, по его мнению, российские судам должны заблокировать проход в европейские и американские порты, как уже предлагали в США и Европе. Реакция должна быть как можно скорее, уверен Порошенко.

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Напомним, Россия захватила три украинских военных корабля с 24 моряками на борту 25 ноября. Агрессия произошла в нейтральных водах Керченского пролива. Все моряки были незаконно арестованы и сейчас находятся в СИЗО Москвы.

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Теги: Азов, Порошенко, РФ, агрессия, корабли
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Комментариев (51)
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Простакк    12.12.2018, 12:43
Оценка:  -2
Простакк
В общем,подведём итоги.Бессильные потуги алкоголика Пuдорошенко,снова останутся без внимания.В России его от говна не отличают,в мире его не отличают от слуги.Время этого шута уходит и он это отлично знает.После смены власти он имеет все шансы закончить как Саддам и Муамар.Аминь.
Простакк    12.12.2018, 12:39
Оценка:  -1
Простакк
Бабушка Виолетта,судя по твоей предсказуемой реакции,Ирина Михайловна не отвечает на звонки...Это очень грустно.Но может у неё в ушах просто могильные черви и она не слышит?)))))))))))
Sancho-s    12.12.2018, 12:33
Оценка:  -2
Sancho-s
Спорить с ними - пустая трата времени
Sancho-s    12.12.2018, 12:34
Оценка:  0
Sancho-s
Речь о тролях и вате
Sancho-s    12.12.2018, 12:32
Оценка:  +1
Sancho-s
Пусть у тролей и ватников ...опы трещат по швам!
Простакк    12.12.2018, 12:30
Оценка:  -3
Простакк
Полу-пан Пuдорошенко,как и всегда,выбрал неподходящее время для привлечения внимания мировой общественности к своей ничтожной персоне.Париж на голове,Европа думает о Brexit,в США Трамп на пороге импичмента...И тут какой-то клоун-алкоголик что-то верещит из подворотни...))))))))))))
Sancho-s    12.12.2018, 12:29
Оценка:  +1
Sancho-s
Правильно говорит!
dimasvetik    12.12.2018, 12:27
Оценка:  +1
dimasvetik
кремлеботы пуканы рвут ))))))))))))
Простакк    12.12.2018, 12:25
Оценка:  -3
Простакк
Бабушка Виолетта(Letohradek),твой шоколадный хозяин-алкоголик после выборов имеет все шансы оказаться там,где сейчас находится Ирина Михайловна Галутина.Кстати,как она,звлнишь ей?Т.е.дозваниваешься?))))))))))) )))
Letohradek    12.12.2018, 12:28
Оценка:  -1
Letohradek
Надеюсь, после выборов, у СБУ появится больше возможностей, с утилизацией холуев мавзолея Ватные скоты, которые сейчас пишут на БМ, будут распевать гимн Украины в КПЗ! Всоси это, гнида кремлевская!
Простакк    12.12.2018, 12:19
Оценка:  -2
Простакк
Бабушка Виолетта(Letohradek),ну да,твой хозяинь-алкоголик очень"рукопожатный".Ког да платит за это.))))))))А я,в отличии от тебя,в холуях ни у кого не хожу.Буду голосовать в 2019-м за кого угодно,но только не за твоего хозяина с перегаром.)))))))
Letohradek    12.12.2018, 12:23
Оценка:  0
Letohradek
Таких упоротых ватных баранов не много в Украине. Считай, что ватные ублюдки, вроде тебя, в пролете!
Простакк    12.12.2018, 12:14
Оценка:  -2
Простакк
Только вот крови много на клоуне Пuдорошенко и его подельниках.И эта мразота знает об этом.Поэтому за власть будет держаться до последнего.Ведь злодеяний против Украины эти выблядки наделали очень много.После выборов ими займутся...)))))))))))
Letohradek    12.12.2018, 12:19
Оценка:  0
Letohradek
Ватный баран, не надейся, смены власти не предвидится )) Петр Алексеевич продолжит нагибать русню вместе с кремлевским подонком!
МАРИНА***КЛИМОВА    12.12.2018, 12:36
Оценка:  +1
МАРИНА***КЛИМОВА
Но пока к сожалению, синий Хряк нагибает только простых украинцев ((
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