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Суд обязал НАБУ открыть дела на Луценко, Матиоса и Гройсмана

Комментариев: 2
НАБУ должно расследовать возможное злоупотребление властью или служебным положением, а также служебную халатность указанных чиновников.
Против Луценко начнут расследование из-за возможного злоупотребления властью
Против Луценко начнут расследование из-за возможного злоупотребления властью
EPA/UPG

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса и открыть производство на премьер-министра Владимира Гройсмана. 

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают в среду, 12 декабря, Українські новини.

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В частности, НАБУ должно расследовать возможное злоупотребление властью или служебным положением, а также служебную халатность этих высоко поставленных чиновников.

По информации источников агентства, жалобу в суд на действия НАБУ подал народный депутат Виталий Куприй.

В частности, жалоба обоснована тем, что 23 октября заявитель по почте направил в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, по его мнению, совершенных генеральным прокурором Луценко, заместителем генерального прокурора - военным прокурором Матиосом и должностными лицами ГПУ.

Также 7 ноября заявитель по почте направил в НАБУ обращение об уголовных правонарушениях, по его мнению, совершенных премьер-министром по статьям 364, 367 Уголовного кодекса.

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Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

Рассмотрев жалобу, суд обязал НАБУ внести данные в ЕРДР и начать уголовное расследование.

Ране сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

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Теги: Луценко, Матиос, НАБУ, Гройсман
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Комментариев (2)
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NYKITA    12.12.2018, 14:01
Оценка:  -1
NYKITA
Их надо - иснасировать.
Афганец    12.12.2018, 13:56
Оценка:  0
Афганец
Кого судить? Луца и Гройса? Та не...нельзя! Воны ж нэдоторкани! Вернее, нэзаймани!
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