Суд обязал НАБУ открыть дела на Луценко, Матиоса и Гройсмана
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование в отношении генерального прокурора Юрия Луценко и замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса и открыть производство на премьер-министра Владимира Гройсмана.
Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают в среду, 12 декабря, Українські новини.
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В частности, НАБУ должно расследовать возможное злоупотребление властью или служебным положением, а также служебную халатность этих высоко поставленных чиновников.
По информации источников агентства, жалобу в суд на действия НАБУ подал народный депутат Виталий Куприй.
В частности, жалоба обоснована тем, что 23 октября заявитель по почте направил в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, по его мнению, совершенных генеральным прокурором Луценко, заместителем генерального прокурора - военным прокурором Матиосом и должностными лицами ГПУ.
Также 7 ноября заявитель по почте направил в НАБУ обращение об уголовных правонарушениях, по его мнению, совершенных премьер-министром по статьям 364, 367 Уголовного кодекса.
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Однако сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.
Рассмотрев жалобу, суд обязал НАБУ внести данные в ЕРДР и начать уголовное расследование.
Ране сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.