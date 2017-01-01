Украинцы от теракта в Страсбурге не пострадали - МИД

Граждане нашей страны избежали ранений от стрельбы в центре французского города.

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Среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Страсбурге нет украинцев. Об этом сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Громадське.

Ранее появилась информация, что сестра Олега Сенцова Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе отправились в Страсбург, где они будут вручать премию Сахарова.

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К счастью, их среди пострадавших от стрелка-террориста в самом центре французского города нет.

По состоянию на утро среды виновника гибели и ранений жителей Страсбурга так и не поймали - были ранены 12 человек, погибли трое.

Личность стрелка установили - это 29-летний уроженец Страсбурга, который и ранее числился у служб безопасности как "возможная террористическая угроза". Зачем он стрелял в случайных прохожих, пока неизвестно.

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Ранее сообщалось, что вечером 11 мая в центре Страсбурга неизвестный открыл стрельбу по людям, гулявшим возле рождественской ярмарки на площади Клебер.