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В Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться

Комментариев: 4
Мужчина был замечен патрульными, когда ехал по встречной полосе на красный сигнал светофора.
В Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться
© dp.informator.ua
Фото 1/5
  • Мужчина выстрелил себе в голову
  • Мужчина выстрелил себе в голову
  • Мужчина выстрелил себе в голову
  • Мужчина выстрелил себе в голову
  • Мужчина выстрелил себе в голову
В Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться
Мужчина выстрелил себе в голову
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В Днепре в ночь на среду, 12 декабря, около 3:15 утра, на пересечении улиц Сичеславской Набережной и 6-й Стрелковой дивизии легковой автомобиль Skoda врезался в кирпичное ограждение под Мерефо-Херсонским мостом.

Об этом сообщает Информатор.

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Патрульные заметили автомобиль еще на бульваре Славы - он проехал по встречной полосе на красный сигнал светофора. Полицейские потребовали остановиться, но водитель лишь прибавил скорости, автомобиль снес несколько секций дорожного ограждения. Патрульные начали преследование. При повороте водитель не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в кирпичное ограждение.

Мужчина, управлявший автомобилем, был голым и, очевидно, в состоянии опьянения. После ДТП он не хотел выходить из машины и одеваться. От медицинской помощи он также отказался.

Через два часа после столкновения мужчина попытался покончить с собой.

“Когда патрульные оформляли административные протоколы по ДТП, водитель, сидя в машине, внезапно схватил травматический пистолет и выстрелил себе в голову“, - уточняет издание

После выстрела пострадавший находился в сознании, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали.

Как сообщалось 12 ноября, в Киеве мужчина избил и покусал полицейских.

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Теги: Днепр, самоубийство, пьяный, ДТП
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Комментариев (4)
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bimba09    12.12.2018, 12:41
Оценка:  0
bimba09
Дятел, зачем перья сбросил?
Media-sapiens    12.12.2018, 12:40
Оценка:  +1
Media-sapiens
Т.е. копчеги за ДВА ЧАСА не удосужились обезопасить себя, окружающих и задержанного...
Профи однако...
МАРИНА***КЛИМОВА    12.12.2018, 12:37
Оценка:  -1
МАРИНА***КЛИМОВА
Бляхер хотел сделать бинго?))))
Зорян_и_Шкиряк    12.12.2018, 12:25
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Предотвращено просто зверское самоубийство!
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