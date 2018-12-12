Мужчина был замечен патрульными, когда ехал по встречной полосе на красный сигнал светофора.

В Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться

В Днепре голый мужчина на авто врезался в стену и пытался застрелиться

В Днепре в ночь на среду, 12 декабря, около 3:15 утра, на пересечении улиц Сичеславской Набережной и 6-й Стрелковой дивизии легковой автомобиль Skoda врезался в кирпичное ограждение под Мерефо-Херсонским мостом.

Об этом сообщает Информатор.

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Патрульные заметили автомобиль еще на бульваре Славы - он проехал по встречной полосе на красный сигнал светофора. Полицейские потребовали остановиться, но водитель лишь прибавил скорости, автомобиль снес несколько секций дорожного ограждения. Патрульные начали преследование. При повороте водитель не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в кирпичное ограждение.

Мужчина, управлявший автомобилем, был голым и, очевидно, в состоянии опьянения. После ДТП он не хотел выходить из машины и одеваться. От медицинской помощи он также отказался.

Через два часа после столкновения мужчина попытался покончить с собой.

“Когда патрульные оформляли административные протоколы по ДТП, водитель, сидя в машине, внезапно схватил травматический пистолет и выстрелил себе в голову“, - уточняет издание

После выстрела пострадавший находился в сознании, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали.





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