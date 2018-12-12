Посол: Европа обсудит новые санкции против РФ в четверг-пятницу

Украина призывает заблокировать торговлю с портами РФ в Азовском и Черном море, выставить России счета за убытки и придумать еще ряд решительных санкций.

Россия может захватить Азовское море полностью, если не дать ей достойный ответ EPA/UPG

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13 - 14 декабря состоится заседание Европейского совета, во время которого лидеры государств-членов ЕС будут обсуждать вопрос дополнительных санкций против РФ в связи с агрессией в Керченском проливе. Об этом заявил представитель Украины при ЕС по атомной энергетике и посол Украины в Бельгии Николай Точицкий, пишет "День".

Европейские лидеры учтут те предложения, которые они получили от министра иностранных дел Павла Климкина, а также по итогам консультаций с президентом Петром Порошенко, говорит Точицкий.

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По его мнению, только достойный и симметричный ответ может остановить российскую агрессию. "Мы знаем, например, что происходят периодические попытки нарушения воздушного пространства государств - членов ЕС российскими самолетами, с тем, чтобы также проверить реакцию международного сообщества", - отметил посол.

Он считает, что ЕС должен внимательно посмотреть на существующее законодательство и подсчитать убытки их компаний и производителей продукции от поведения РФ, и, "если сказать проще, выставить счета РФ".

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Кроме того, Украина призывает европейских партнеров внести в санкционные списки ЕС российские морские порты в Азовском и Черном морях (чтобы они не могли торговать с Европой).

"В-третьих, государства - члены ЕС, которые имеют выход в Черное море и являются членами НАТО, должны дополнительно проанализировать ситуацию", - предостерег посол.

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"Мы ожидаем от наших партнеров в ЕС и НАТО реакцию не только в формате заявлений, но и конкретных действий санкционного, секторально-экономического и военного характера", - подчеркнул дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, что не стоит называть агрессию РФ в Керченском проливе "шуткой", "инцидентом" или "кризисом" - это война.