42 заключенных прибыли из "ЛНР", - Геращенко

Заключенных привезли из Луганска.

Из города Луганска, временно находящегося под “властью“ сепаратистов, на подконтрольную Украине территорию перемещены 42 заключенных.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Речь идет о лицах, которые были осуждены еще до начала войны 2014 года и не связаны с конфликтом.

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“На подконтрольную украинской власти территорию было перемещено 42 человека из оккупированного Луганске. Они хотят и будут отбывать свой срок наказания в украинских тюрьмах. В четверг будет продолжено перемещение осужденных до начала войны, не связанных с конфликтом, из оккупированного Донецка“, - написала Геращенко.

Она также добавила, что сейчас есть много фактов незаконного использования осужденных в качестве рабочей силы на оккупированном Донбассе.

“Я рада, что вопрос сдвинулась с мертвой точки“, - отметила зампредседателя Верховной Рады.

Как сообщалось 13 ноября, почти тысяча украинских заключенных просят перевести их из “ЛДНР“.