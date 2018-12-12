У Путина ответили Порошенко: "Россию используют как образ врага перед выборами"

В Кремле не согласны с заявлением украинского лидера о том, что произошедшее в Азовском море 25 ноября можно назвать войной.

Песков совершенно не согласен с высказыванием Порошенко о войне EPA/UPG

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В Кремле не согласны с трактовкой президента Украины Петра Порошенко инцидента в Керченском проливе. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова Порошенко "Мистер Путин, это война", пишет ТАСС.

"Мы не согласны с такой трактовкой, речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей", - повторил Песков официальную версию России.

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Власти Украины используют Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера. "Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании в Украине и использование образа врага - России - для достижения внутриэлекторальных целей", - подчеркнул Песков.

Комментируя тот факт, что украинские военные просто исполняли приказ, Песков заявил, что для выяснения того, что произошло, сейчас и ведется следствие.

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"Может быть версия, что был целенаправленный приказ нарушить государственную границу Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков подчеркнул, что применение российского УК в отношении украинских военных, с его точки зрения, приемлемо, ведь Россия не делает различия в профессиональной деятельности "нарушителей".

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что некорректно назывтаь агрессию РФ в Керченском проливе "инцидентом" или "кризисом", это - война.