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У Путина ответили Порошенко: "Россию используют как образ врага перед выборами"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 8
В Кремле не согласны с заявлением украинского лидера о том, что произошедшее в Азовском море 25 ноября можно назвать войной.
Песков совершенно не согласен с высказыванием Порошенко о войне
Песков совершенно не согласен с высказыванием Порошенко о войне
EPA/UPG

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В Кремле не согласны с трактовкой президента Украины Петра Порошенко инцидента в Керченском проливе. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова Порошенко "Мистер Путин, это война", пишет ТАСС.

"Мы не согласны с такой трактовкой, речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей", - повторил Песков официальную версию России.

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Власти Украины используют Россию, заявил пресс-секретарь российского лидера. "Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании в Украине и использование образа врага - России - для достижения внутриэлекторальных целей", - подчеркнул Песков.

Комментируя тот факт, что украинские военные просто исполняли приказ, Песков заявил, что для выяснения того, что произошло, сейчас и ведется следствие.

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"Может быть версия, что был целенаправленный приказ нарушить государственную границу Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков подчеркнул, что применение российского УК в отношении украинских военных, с его точки зрения, приемлемо, ведь Россия не делает различия в профессиональной деятельности "нарушителей".

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что некорректно назывтаь агрессию РФ в Керченском проливе "инцидентом" или "кризисом", это - война.

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Теги: Азов, рф, Песков, Кремль, Порошенко, Путин, агрессия
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Комментариев (8)
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Woodbrother    12.12.2018, 14:05
Оценка:  -1
Woodbrother
Кремлевская лапша на уши - дешево и тупо.
Коляка    12.12.2018, 14:22
Оценка:  -3
Коляка
упоролась что ли? давно уже да? никак не отпустит?
Letohradek    12.12.2018, 14:24
Оценка:  +1
Letohradek
Кремлевская лапша на уши - дешево и тупо.
Колишній-східняк    12.12.2018, 13:58
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Непереводимая игра слов...
dimasvetik    12.12.2018, 13:57
Оценка:  +2
dimasvetik
Песков что считает себя умнее всего мира.
Коляка    12.12.2018, 14:21
Оценка:  -3
Коляка
умнее жадного Пеци это точно!
Letohradek    12.12.2018, 14:26
Оценка:  0
Letohradek
Был бы умнее, не было бы санкций от ЕС и США ))) Оно тупое и жадное, а жадное, потому, что в жизни ничего полезного не делало, кроме как быть холуем!
Sinobi-life    12.12.2018, 13:54
Оценка:  +2
Sinobi-life
Пургомёт сегодня разошёлся!!!!
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