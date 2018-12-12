Рабинович: Мы объединились, чтобы победить, и продолжаем работать на этот результат

Вместо того чтобы смотреть на рейтинги, кандидатам в президенты нужно идти к избирателям и доказывать свое право строить новый курс спасения Украины. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, комментируя данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"У нас этих гетьманов уже больше, чем людей. Надо строить страну, а не меряться, у кого длиннее булава. Я могу это говорить, потому что я снял свою кандидатуру", – сказал Рабинович.

При этом, отвечая на вопрос, как он оценивает в данном соцопросе результаты "Оппозиционной платформы – За життя" (11,2%), которая уступает только "Батькивщине" (13%) и "Слуге народа" (11,3%), политик заявил, что такие цифры его не удивили.

"Это не удивительные результаты для меня по одной простой причине – мы объединялись для того, чтобы побеждать. Объединяться, чтобы проигрывать – не надо. Я думаю, что это – неплохой результат. Но это, безусловно, и не конечный результат – надо работать. И надо меньше смотреть на рейтинги, а идти к избирателям и доказывать свое право строить новый курс – курс спасения нашей страны", – считает парламентарий.

Как сообщалось накануне, шесть политических партий могли бы пройти в Раду, если бы выборы проводились в третьей декаде ноября – начале декабря 2018 года, однако более четверти потенциальных избирателей еще не определились со своим выбором. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного КМИС.

Согласно представленным в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" данным соцопроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ноябре, то 13,1% (23,4% среди тех, кто определился со своим выбором) украинцев отдали бы предпочтение ВО "Батькивщина", 7,3% (13%) – за партию "Слуга народа", 6,3% (11,3%) – за партию "Оппозиционная платформа – За життя", 6,3% (11,2%) – за "Блок Петра Порошенко", 5,1% (9,1%) – за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 4,5% (8%) – за Радикальную партию Олега Ляшко.

При этом представленные ныне в парламенте фракциями партии "Оппозиционный блок", "Самопомич" и "Народный фронт" в случае выборов не набирают достаточного количества голосов для преодоления 5%-го барьера.