Кабмин ввел в действие поездки в Грузию без загранпаспорта

Украинцы и грузины смогут предъявлять на границе пластиковые внутренние паспорта.

Кабмин утвердил соглашения о поездках в Грузию с ID-картой facebook.com/KabminUA

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Кабмин в среду утвердил соглашение с Грузией о взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних ID-паспортов. Об этом сообщают Українські Новини

Паспорта в форме ID-карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель, хватит гражданам обеих стран для пересечения границы.

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Соглашение позволяет безвизовое пребывание граждан Украины и Грузии на территории другой стороны до 90 дней в течение 180 дней.

После утверждения соглашения Кабмином оно вступает в силу с сегодняшнего дня. Напомним, паспорта в форме книжки можно в любое время обменять на ІD-карточку.

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