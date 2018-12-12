Кабмин ввел в действие поездки в Грузию без загранпаспорта
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Кабмин в среду утвердил соглашение с Грузией о взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних ID-паспортов. Об этом сообщают Українські Новини
Паспорта в форме ID-карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель, хватит гражданам обеих стран для пересечения границы.
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Соглашение позволяет безвизовое пребывание граждан Украины и Грузии на территории другой стороны до 90 дней в течение 180 дней.
После утверждения соглашения Кабмином оно вступает в силу с сегодняшнего дня. Напомним, паспорта в форме книжки можно в любое время обменять на ІD-карточку.
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