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Кабмин ввел в действие поездки в Грузию без загранпаспорта

Комментариев: 1
Украинцы и грузины смогут предъявлять на границе пластиковые внутренние паспорта.
Кабмин утвердил соглашения о поездках в Грузию с ID-картой
Кабмин утвердил соглашения о поездках в Грузию с ID-картой
facebook.com/KabminUA

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Кабмин в среду утвердил соглашение с Грузией о взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних ID-паспортов. Об этом сообщают Українські Новини

Паспорта в форме ID-карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель, хватит гражданам обеих стран для пересечения границы.

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Соглашение позволяет безвизовое пребывание граждан Украины и Грузии на территории другой стороны до 90 дней в течение 180 дней.

После утверждения соглашения Кабмином оно вступает в силу с сегодняшнего дня. Напомним, паспорта в форме книжки можно в любое время обменять на ІD-карточку.

Ранее сообщалось, что Есросоюз ввел санкции против организаторов псевдовыборов в ОРДЛО - их активы в Европе заморозят, а самих не пустят в еврозону.

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Теги: Кабмин, Грузия, Украина, паспорта, визы
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Комментариев (1)
Rangol    12.12.2018, 15:52
Оценка:  0
Rangol
Замануху, грузины после разоблачения подготовки военного переворота в Грузии Семененко будут арестовывать ещё больше украинцев под предлогом подготовки ими военного переворота и работе на СБУ
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