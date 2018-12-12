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Судья объяснила, почему Насирову пришлось вернуть работу

Комментариев: 3
Кабмин так и не предоставил документы о его двойном гражданстве, и доказать этот факт не удалось.
Суд не мог не вернуть Насирову его должность, пояснила судья
Суд не мог не вернуть Насирову его должность, пояснила судья
facebook.com/rmnukr

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Решение об увольнении Романа Насирова, которое было обжаловано в суде, основывалось на наличии него двойного гражданства, чего не смогли доказать. Об этом заявила главная судья по делу Насирова Наталья Клименчук, передает "Судебно-юридическая газета".

Она объяснила, что дело рассматривалось так долго - с февраля 2018 года - из-за чрезмерной нагрузки судей Окружного админсуда Киева. 

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В своем иске к Кабмину Насиров настаивал на отсутствии у него второго гражданства и на нарушении процедуры его увольнения с должности главы Госфискальной службы, посколько его отставке не предшествовало официальное представление премьер-министра.

Единственным документом, который указывал на двойное гражданство Насирова и был предоставлен суду, было адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании (в нем упоминалось британское гражданство экс-чиновника). 

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"Такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку, хоть его отправителем и указанно посольство Великобритании, оно не подписано уполномоченным послом", - отметила Клименчук.

По ее словам, суд не единожды ставил перед ответчиками вопрос о наличии документов, которые подтверждали бы наличие факта двойного гражданства у Насирова (именно они по закону должны доказывать вину истца). Такие документы Кабмин не предоставил.

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В результате, не имея оснований утверждать о двойном гражданстве Насирова, суд пришел к выводу о безосновательности увольнения. Также суд признал и нарушение порядка принятия решения об увольнении. 

"Согласно статье 235 Кодекса законов о труде Украины, суд при установлении обстоятельств незаконного увольнения лица обязан восстановить его в должности на предыдущей работе", — подчеркнула Клименчук.

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Напомним, ранее сообщалось о восстановлении Романа Насирова в должности главы ГФСУ с выплатой пропущенных зарплат - решение об этом принял Окружной админсуд Киева.

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Теги: Насиров, ГФСУ, Кабмин, суд, гражданство
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Комментариев (3)
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MNI1957    12.12.2018, 15:21
Оценка:  +3
MNI1957
з-нцы конченные
ВосставшийИзБана    12.12.2018, 15:16
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Нас изнасировали.
chytan    12.12.2018, 15:13
Оценка:  +7
chytan
А судья не хочет сесть в тюрьму ?!!!
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