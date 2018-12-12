Судья объяснила, почему Насирову пришлось вернуть работу

Кабмин так и не предоставил документы о его двойном гражданстве, и доказать этот факт не удалось.

Суд не мог не вернуть Насирову его должность, пояснила судья facebook.com/rmnukr

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Решение об увольнении Романа Насирова, которое было обжаловано в суде, основывалось на наличии него двойного гражданства, чего не смогли доказать. Об этом заявила главная судья по делу Насирова Наталья Клименчук, передает "Судебно-юридическая газета".

Она объяснила, что дело рассматривалось так долго - с февраля 2018 года - из-за чрезмерной нагрузки судей Окружного админсуда Киева.

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В своем иске к Кабмину Насиров настаивал на отсутствии у него второго гражданства и на нарушении процедуры его увольнения с должности главы Госфискальной службы, посколько его отставке не предшествовало официальное представление премьер-министра.

Единственным документом, который указывал на двойное гражданство Насирова и был предоставлен суду, было адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании (в нем упоминалось британское гражданство экс-чиновника).

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"Такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку, хоть его отправителем и указанно посольство Великобритании, оно не подписано уполномоченным послом", - отметила Клименчук.

По ее словам, суд не единожды ставил перед ответчиками вопрос о наличии документов, которые подтверждали бы наличие факта двойного гражданства у Насирова (именно они по закону должны доказывать вину истца). Такие документы Кабмин не предоставил.

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В результате, не имея оснований утверждать о двойном гражданстве Насирова, суд пришел к выводу о безосновательности увольнения. Также суд признал и нарушение порядка принятия решения об увольнении.

"Согласно статье 235 Кодекса законов о труде Украины, суд при установлении обстоятельств незаконного увольнения лица обязан восстановить его в должности на предыдущей работе", — подчеркнула Клименчук.

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Напомним, ранее сообщалось о восстановлении Романа Насирова в должности главы ГФСУ с выплатой пропущенных зарплат - решение об этом принял Окружной админсуд Киева.