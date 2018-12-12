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Нацгвардия испытала военный автомобиль-багги

Комментариев: 5
Украинский аналог еще не имеет названия, но показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee.
Нацгвардия испытала разработанный волонтерами военный автомобиль-багги
Нацгвардия испытала разработанный волонтерами военный автомобиль-багги
Скриншот из видео

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на полигоне под Киевом провели испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа “багги“, созданного усилиями волонтеров с юга Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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“Украинский аналог еще не имеет названия, но показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee. Еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что основная особенность автомобиля - легкость и маневренность, высокая проходимость. Их используют в песчаной местности и на бездорожье.

Также из возможностей отмечены быстрый доступ к посадке/высадке, ведение огня на 360 градусов, нечеткий силуэт усложняет прицеливание, и делает более безопасными перевозку личного состава и эвакуацию раненых.

“Двигатель авто 2,5 л, турбодизель. Мощность: 99 кол.с. Грузоподъемность: 1000 кг. Масса: 1600 кг. Скорость: трасса - 145 км/ч, бездорожье - 110 км/ч“, – уточнили военные.

Как сообщалось 11 декабря, специально для нужд военнослужащих с зоне ООС очень необычный багги создали волонтеры Национального корпуса. 

 

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Теги: армия и вооружение, волонтеры, Нацгвардия
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Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
GALE    12.12.2018, 15:59
Оценка:  -1
GALE
На фото Безумный Макс?
Афганец    12.12.2018, 16:06
Оценка:  -2
Афганец
Безмозглый Макс!
Афганец    12.12.2018, 15:55
Оценка:  -2
Афганец
"Провели испытания" - это за пивом махнули?
Орест_Пiхва    12.12.2018, 15:29
Оценка:  -6
Орест_Пiхва
Назовите "ТАЧАНКА МАХНО"
Letohradek    12.12.2018, 15:33
Оценка:  +6
Letohradek
И снова вам не угодишь )) А ведь главное не в названии а в технических возможностях, что бы качественно утилизировать ватных скотов, приехавших в Украину из-за паребрика!
Орест_Пiхва    12.12.2018, 16:02
Оценка:  -1
Орест_Пiхва
главное. чтобы этих героев-наездников не утилизировало)))
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