Нацгвардия испытала военный автомобиль-багги

Украинский аналог еще не имеет названия, но показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на полигоне под Киевом провели испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа “багги“, созданного усилиями волонтеров с юга Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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“Украинский аналог еще не имеет названия, но показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee. Еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что основная особенность автомобиля - легкость и маневренность, высокая проходимость. Их используют в песчаной местности и на бездорожье.

Также из возможностей отмечены быстрый доступ к посадке/высадке, ведение огня на 360 градусов, нечеткий силуэт усложняет прицеливание, и делает более безопасными перевозку личного состава и эвакуацию раненых.

“Двигатель авто 2,5 л, турбодизель. Мощность: 99 кол.с. Грузоподъемность: 1000 кг. Масса: 1600 кг. Скорость: трасса - 145 км/ч, бездорожье - 110 км/ч“, – уточнили военные.

Как сообщалось 11 декабря, специально для нужд военнослужащих с зоне ООС очень необычный багги создали волонтеры Национального корпуса.