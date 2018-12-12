Советники Порошенко и Путина снова встретятся в январе

Новая встреча по вопросу захвата украинских моряков и кораблей пройдет уже после Нового года.

Зайберт говорит, что между советниками вчера прошла обстоятельная беседа EPA/UPG

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Диалог в “нормандском формате“ на уровне советников глав государств возобновится в январе. Об этом сообщил представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Интерфакс-Украина.

“Между советниками состоялась обстоятельная беседа, которая должна продолжиться в январе“, - отметил он, комментируя встречу в Берлине.

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Украину на встрече по вопросу агрессии РФ в Керченском проливе представляли замглавы Администрации президента Константин Елисеев и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. От России переговоры вел помощник президента РФ Владислав Сурков, от Германии - советник канцлера ФРГ Ян Хекер, от Франции - вероятнее всего, дипломатический советник Эммануэля Макрона Филипп Этьен.

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По словам Зайберта, следующая встреча также будет посвящена ситуации в Керченском проливе. “Вы знаете, что федеральное правительство Германии осудило применение военной силы в Керченском проливе уже в конце ноября“, - напомнил он.

“С нашей точки зрения диалог и деэскалация сейчас - это самое главное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение обстановки. Именно поэтому служила вчерашняя рабочая встреча в “нормандской формате“, - отметил Зайберт.

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Напомним, ранее сообщалось, что встреча четверых советников глав государств в “нормандском формате“ прошла во вторник в Берлине в в конфиденциальном режиме.